De Shakespeare a Frankenstein: las 10 películas que marcarán la ruta a los Óscar 2026

El calendario cinematográfico de septiembre y octubre ya perfila lo que será la próxima temporada de premios en Hollywood. Los festivales de Venecia y Telluride dieron la primera campanada, y ahora las miradas se trasladan a Toronto, San Sebastián y Nueva York, vitrinas en las que se definen los títulos que acompañarán el camino a los Óscar 2026.

Entre los proyectos que despiertan más expectativa, destacan producciones que combinan grandes elencos, directores premiados y temas que conectan con la actualidad. Aquí, un repaso por las diez apuestas más fuertes del momento.



Cacería de brujas, de Luca Guadagnino

Julia Roberts encabeza este drama-thriller ambientado en un campus universitario. La cinta aborda debates sobre el movimiento #MeToo, la cancelación y la libertad de expresión. Roberts interpreta a una profesora atrapada en un dilema cuando uno de sus colegas (Andrew Garfield) es acusado de acoso por una alumna.



Una casa de dinamita, de Kathryn Bigelow

La primera mujer en ganar un Óscar a mejor dirección regresa con un thriller político que retrata un inminente ataque con misiles contra la Casa Blanca. Idris Elba, Rebecca Ferguson y Jared Harris lideran el reparto. La película llegará a Netflix el 25 de octubre.



¿Está funcionando esto?, de Bradley Cooper

El también director de Nace una estrella y Maestro se inspira en la vida del comediante británico John Bishop. Will Arnett protagoniza esta historia sobre divorcio, humor y segundas oportunidades, mientras Cooper se reserva un papel de reparto.



Springsteen: música de ninguna parte, de Scott Cooper

Jeremy Allen White (El Oso) se mete en la piel de Bruce Springsteen en el momento clave de la grabación de Nebraska (1982). Jeremy Strong interpreta a su mánager. La película explorará los inicios del “Boss” como voz de la clase trabajadora estadounidense.



Jay Kelly, de Noah Baumbach

George Clooney encarna a una estrella ficticia de Hollywood en esta comedia dramática con tintes meta. Adam Sandler sorprende como su mánager en una interpretación ya catalogada como “oscarizable”. El elenco incluye a Greta Gerwig, Laura Dern y Eve Hewson. Estreno en Netflix el 5 de diciembre.



La máquina, de Benny Safdie

Dwayne Johnson deja atrás su imagen de héroe de acción para dar vida al luchador Mark Kerr en este intenso drama sobre adicciones y gloria deportiva. Emily Blunt completa el reparto. El estreno mundial está previsto para el 16 de octubre.



Hamnet, de Chloé Zhao

La directora de Nomadland adapta la novela de Maggie O’Farrell sobre la vida de Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa Agnes (Jessie Buckley), marcada por la pérdida de su hijo. Se perfila como uno de los dramas históricos más emotivos de la temporada.



Maldita suerte, de Edward Berger

Colin Farrell encarna a un jugador compulsivo que recorre los casinos de Macao haciéndose pasar por un caballero británico. A su lado, Tilda Swinton. Basada en la novela de Lawrence Osborne, llegará a Netflix el 29 de octubre.



Frankenstein, de Guillermo del Toro

El cineasta mexicano reinterpreta el clásico de Mary Shelley con un elenco de lujo: Oscar Isaac como el doctor Frankenstein y Jacob Elordi como su criatura. Christoph Waltz y Mia Goth completan el reparto. Estreno en cines el 23 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre.



Bugonia, de Yorgos Lanthimos

El griego vuelve a trabajar con Emma Stone y Jesse Plemons en esta sátira que mezcla ciencia ficción, comedia y thriller. Inspirada en el filme surcoreano Save the Green Planet!, presenta a una ejecutiva secuestrada por dos hombres convencidos de que es un alienígena. Su estreno en Colombia está previsto para el 13 de noviembre.

Con historias que van desde la intimidad de Shakespeare hasta la reinvención de Frankenstein, pasando por thrillers políticos y biopics musicales, el menú de esta temporada festivalera confirma que los próximos meses serán decisivos para definir quiénes llegarán con fuerza a los Óscar 2026.

