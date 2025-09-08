Publicidad

De Shakespeare a Frankenstein: las 10 películas que marcarán la ruta a los Óscar 2026

De Shakespeare a Frankenstein: las 10 películas que marcarán la ruta a los Óscar 2026

Venecia, Toronto y San Sebastián abren la temporada de estrenos que definen el rumbo a los premios de la Academia.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:14 p. m.
Bugonia
La nueva producción de Yorgos Lanthimos.
IMDB