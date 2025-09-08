Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa: "Mis hijos, mis hijos"

La Armada Nacional disparó contra una embarcación, que aseguran que no se detuvo ante los llamados, y que resultó siendo una comitiva de la alcaldesa del municipio de Mosquera, del departamento de Nariño. El ataque efectuado, ocurrido en la madrugada de este lunes 8 de septiembre, causó la muerte de un asesor de la funcionaria y graves heridas de un escolta de la Policía Nacional.

“A esa hora ya está claro y tampoco pueden abrir fuego contra una embarcación, menos si no le han disparado o hayan generado algún tipo de situación contraria. Están los emblemas y están funcionarios y esta es una embarcación de la señora alcaldesa que es en la que siempre ella se moviliza y la conocen. Esa es la embarcación. Todos los alcaldes que están en la parte costera tienen una embarcación, incluso por seguridad, para que la distinga la fuerza pública”, dijo el líder social Benildo Estupiñán en diálogo para Noticias Caracol en vivo.

Un video, compartido a este medio, muestra los momentos posteriores al ataque en donde se ve a miembros de la Armada atendiendo a las personas heridas tras los disparos.



