Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa: "Mis hijos, mis hijos"

Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa: "Mis hijos, mis hijos"

En la madrugada de este lunes miembros de la Armada dispararon en contra de una embarcación que resultó ser de la Alcaldía de Mosquera, Nariño. El asesor de la alcaldesa falleció.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:51 p. m.
Comparta en:
Video de momento posterior al ataque de Armada contra lancha de alcaldesa: "Mis hijos, mis hijos"
En el video se escuchan a los heridos y a la alcaldesa reclamándole a la Armada.
Cortesía