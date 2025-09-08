Habla un asistente que resultó quemado en Andrés DC: "El cabello se les cayó a unas mujeres"

El pasado viernes 5 de septiembre, un grave accidente se presentó al interior del restaurante Andrés DC, ubicado en la calle 82 con carrera 12, el cual dejó a varias personas lesionadas con quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo, problemas en los ojos y ropa quemada.

El doctor Javier Moreno, testigo de los hechos, contó en su cuenta de X que una de las máquinas de humo, que se usa para ambientar el lugar, presentó una falle técnica, ocasionando una ráfaga de chispas que llegó a las personas que estaban en las mesas cercanas, dejando graves heridas.

Varios de los quemados eran médicos que estaban reunidos por una convocatoria de una casa farmacéutica. Algunos de los quemados eran extranjeros.



Andrés DC emitió un comunicado diciendo que las víctimas, “de inmediato, fueron atendidos por nuestro servicio médico interno y por profesionales de Emermédica. Tras la revisión, ninguno de ellos requirió atención médica adicional. Aun así, se les ofreció acompañamiento hasta un centro hospitalario en caso de que lo consideraran necesario. Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”.



Ministerio de Trabajo inspeccionará Andrés DC

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió desde su cuenta de X sobre lo sucedido y anunció medidas: “Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes. He dado instrucciones para que el Ministerio de Trabajo adelante las acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata. La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”.

El doctor Moreno también habló con Noticias Caracol y contó detalles de lo ocurrido. “Estábamos en una cena de amigos en este lugar y, como parte de la ambientación del lugar, hay una máquina que lanza humo. Repetitivamente estaba mandando este humo y en el momento en el que sucedió, al parecer, la máquina hizo combustión y empezó a disparar material articulado incandescente. Literalmente, recibimos una lluvia de ese material y empezamos a sentir ardor en al cabeza, en los brazos y cuando levantamos la cabeza vimos la lluvia de partículas. Yo volteé a mirar y estaba una persona que le salía fuego de la cabeza y la de al lado también”.

Agregó Moreno que hubo “mujeres que recibieron quemaduras en el cuero cabelludo y el cabello se les cayó. Había mujeres que tenían quemaduras de segundo grado en los senos, en el pecho, en la cara en la espalda y en el abdomen. Inmediatamente, en medio del caos, nos levantamos y miramos cómo apagábamos rápidamente el tema del fuego en la cabeza de las personas y ahí nos trasladaron a una zona donde había enfermería. Naturalmente, se dieron cuenta que la cosa era muchos más grave”.

El testigo denunció que el restaurante Andrés DC trajo personal médico, pero “insuficiente porque solo llegó, un tiempo después, una persona de estas empresas de atención domiciliaria. Un médico para todas las personas que estuvieron allí. Algunas se fueron indignadas, no quisieron recibir la atención y esto sucedió. Uno introduce el caso como lo que sucedió con Laura Villamil y es complejo ya empezar a ver cómo suceden estas cosas repetitivas y, si bien no es un evento tan grave como el de Laura, no es un evento menor y no se debe minimizar como lo quiere hacer ver el comunicado de la empresa porque fueron varias personas y esto lleva a unas cosas que se deben analizar de una manera más profunda”.



Al menos 14 personas resultaron heridas en Andrés DC, según testigo

Moreno señaló que fueron más de nueve personas las que resultaron lesionadas, contrario a lo que dice el restaurante Andrés DC. “A las 2:00 de la mañana muchos de fueron y no quedaron registrados. Diría yo que fueron al menos 14 personas, pero solo se quedaron para la atención unas 9”.

En cuanto a una posible demanda, la víctima manifestó que “estamos evaluando como grupo de afectados la situación y cuáles serán los procedimientos que vamos a establecer ante las autoridades competentes y lo demás lo estamos explorando”.

Uno de los clientes de Andrés DC que fue testigo del accidente registrado en el restaurante ubicado en el norte de Bogotá habla en Noticias Caracol en vivo. ¿Habrá denuncias?



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/MtkAGIkKKu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 8, 2025

