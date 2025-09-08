Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla un asistente que resultó quemado en Andrés DC: "El cabello se les cayó a unas mujeres"

Habla un asistente que resultó quemado en Andrés DC: "El cabello se les cayó a unas mujeres"

Entre los heridos en el restaurante se encontraban varios médicos que asistían a una reunión organizada por una casa farmacéutica. Algunos de los afectados eran extranjeros.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:46 a. m.
Comparta en:
Habla un asistente que resultó quemado en Andrés DC: "El cabello se les cayó a unas mujeres"
El restaurante emitió un comunicado -
Foto: Andrés Carne de Res / Redes sociales