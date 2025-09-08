Por reto de YouTube, mujer se perdió en bosque y fue hallada 18 horas después: así la encontraron

Una mujer de 36 años, originaria de California y cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada por un helicóptero de la Policía Estatal de Michigan después de perderse durante un desafío de supervivencia de YouTube. El incidente ha vuelto a encender el debate sobre los peligros inherentes a la creciente cultura de los retos en internet que empujan a los participantes a escenarios de alto riesgo y a menudo sin supervisión.



Una noche desaparecida en el corazón del bosque

El suceso comenzó el pasado viernes por la tarde, alrededor de las 5 p.m., cuando la mujer se separó de su campamento base, establecido para el desafío de supervivencia, con la intención de buscar agua. Su objetivo era vivir de la tierra en el Bosque Estatal Pigeon River. Sin embargo, no regresó, y al caer la noche, con la llegada de la lluvia, su ausencia se volvió alarmante. Los organizadores del concurso iniciaron la búsqueda por su cuenta, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Transcurrieron doce horas antes de que las autoridades fueran finalmente notificadas, con una llamada al 911 a las 5 a.m. del sábado.

Esta llamada activó un extenso operativo de búsqueda que incluyó unidades caninas, bomberos y agentes de la Policía Estatal de Michigan. La tarea fue considerablemente difícil debido a las condiciones del terreno. El Bosque Estatal Pigeon River, una de las áreas más grandes y menos desarrolladas del estado, estaba plagado de escombros y árboles caídos a causa de una severa tormenta de hielo ocurrida a principios de año, de acuerdo con lo publicado por el New York Post. La densa vegetación y la falta total de servicio celular complicaron la navegación para los equipos terrestres, que avanzaban en medio del frío y la humedad.

El rescate justo a tiempo

La esperanza se renovó cuando el helicóptero de la Policía Estatal de Michigan, conocido como Trooper 6, fue desplegado. A las 10:40 a.m. del sábado, casi 18 horas después de su desaparición, la tripulación del helicóptero la localizó. Las imágenes capturadas por una cámara térmica mostraron a la mujer de pie en un claro, agitando desesperadamente los brazos hacia el helicóptero, rodeada de un denso bosque. El piloto confirmó el hallazgo, y la posición del helicóptero permitió a los oficiales en tierra y a los guías caninos ser dirigidos a su ubicación precisa. Afortunadamente, la mujer pudo salir por sus propios medios, y tras ser evaluada por los servicios de emergencia en el lugar, fue dada de alta sin lesiones graves, a pesar de haber pasado una noche fría y lluviosa en un bosque conocido por la presencia de osos, lobos y un terreno implacable.



Las autoridades no han divulgado detalles sobre los protocolos de seguridad o los permisos del desafío de YouTube, ni han nombrado públicamente a los anfitriones del concurso. La Policía Estatal de Michigan ha emitido una advertencia a quienes exploran áreas remotas, instando a los viajeros a venir preparados con conocimientos de supervivencia, mapas y brújulas. Aunque la mujer se recuperará por completo, las autoridades enfatizan que la situación pudo haber terminado de forma trágica si el helicóptero no la hubiera localizado a tiempo, subrayando la importancia crítica de la preparación y la sensatez al participar en actividades de riesgo.

On September 6, troopers from the Michigan State Police (MSP) Gaylord Post responded to the Pigeon River State Forest to assist the Otsego County Sheriff's Office in locating a 36-year-old woman missing from California. The woman was a contestant in a YouTube survival challenge… pic.twitter.com/9eEdIteS5f — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 6, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL