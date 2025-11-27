En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Shakira celebra 20 años de Fijación Oral 1 y 2, un antes y un después para su carrera y la industria

Shakira celebra 20 años de Fijación Oral 1 y 2, un antes y un después para su carrera y la industria

Mientras Shakira lleva a cabo una de sus giras más exitosas, se cumplen dos décadas del lanzamiento de 'Fijación Oral' un trabajo que cambió por completo su carrera.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Shakira
Shakira celebra dos décadas de un disco que revolucionó el pop -
Foto: Nicolás Gerardin

Publicidad

Publicidad

Publicidad