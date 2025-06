Florinda Meza explota contra serie biográfica de Chespirito: “No se me trata con respeto”

La serie biográfica "Chespirito: Sin Querer Queriendo" está ganando miles de adeptos en América Latina, donde muchos han crecido viendo los inolvidables programas de Roberto Gómez Bolaños, como ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’. La producción, que se estrenó el 5 de junio de 2025, está disponible en la plataforma de streaming Max.

Detrás de la serie, que cuenta con la colaboración entre Warner Bros. Discovery, THR3 Media Group y Perro Azul, está Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante mexicano, quien murió en noviembre del 2014. Así las cosas, la producción -que se transmite por Max, promete una visión íntima y auténtica.

En los primeros capítulos, la trama se sumerge en la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, desde sus primeros años de vida hasta alcanzar el reconocimiento global. Uno de los propósitos de la serie es develar aspectos menos conocidos de su vida y revivir los momentos cruciales. Incluso, otro de los objetivos es combinar el legado, los detalles íntimos y hasta una reflexión sobre la influencia de Chespirito en la cultura popular no solo de Méxicosino de América Latina.



Lo que dijo Florinda Meza

Florinda Meza, quien interpretó a doña Florinda en El Chavo, fue la pareja de Roberto Gómez Bolaños durante 27 años hasta su muerte. Contrajeron matrimonio en el 2004 y su vida estuvo llena de polémicas con otros integrantes del histórico elenco.

Luego del estreno de la serie, Florinda Meza habló sobre lo que conoce de la serie: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera”.

En sus cortas palabras sobre la bioserie, la comediante y actriz mexicana, de 76 años, dijo que a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto. “Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive”.

También criticó que se hable de su vida, de su nombre, de su trayectoria, las cuales señaló que son de su propiedad. “Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan, la vida, el nombre, la identidad de una persona, de ti, de ti, de ti, de ti, de cualquiera de ustedes”, añadió.

El actor Pablo Cruz Guerrero es quien le da vida a Roberto Gómez Bolaños en la pantalla. El elenco se complementa con figuras como Paulina Dávila, quien interpreta a Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños; Bárbara López en el papel de Margarita Ruíz, un personaje que estaría inspirado en Florinda Meza; Arturo Barba, como Rubén Aguirre; y Andrea Noli, como Angelines Fernández; entre otros.

🚨 Florinda Meza no se quedó callada y lanzó fuertes críticas contra la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo” 🎬. La actriz asegura que la historia está llena de falsedades y la calificó como “un cuento” 📖. pic.twitter.com/hXS0s5zaS0 — Enrique Santos (@enriquesantos) June 19, 2025

