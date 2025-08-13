Publicidad

MUNDO  / Christopher Landau llegó a Bogotá para asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay

Christopher Landau llegó a Bogotá para asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay

El subsecretario de Estado de Estados Unidos es el representante de su país para acompañar a la familia del senador en el momento de duelo.

Landau y McNamara.
Landau y McNamara.
Embajada de Estados Unidos en Bogotá
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 13, 2025 07:45 a. m.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llegó este miércoles a Bogotá para asistir al funeral del asesinado senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, informó la embajada de ese país.

"Recibí al vicesecretario de Estado Christopher Landau quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano", manifestó el jefe de la misión estadounidense, John T. McNamara, en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, falleció el lunes, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

McNamara, que es embajador encargado en Bogotá, se había reunido con Uribe Turbay el 6 de junio, un día antes de que el político fuera víctima del mortal atentado, y el lunes por la noche acudió al Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde es velado el senador, para acompañar a sus familiares.

"Agradecemos su presencia (de Landau) en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia", agregó McNamara.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios políticos de ese país han condenado el asesinato de Uribe Turbay, un crimen que ha conmocionado a Colombia.

"Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables", expresó Rubio en X al conocer la noticia del fallecimiento.

Las exequias de Uribe Turbay se celebrarán al mediodía de este miércoles en la Catedral Primada de Colombia con una misa oficiada por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda.

EFE

