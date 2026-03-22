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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Identidad del artista Banksy, el grafitero más famoso del mundo, ¿sale a la luz?

Identidad del artista Banksy, el grafitero más famoso del mundo, ¿sale a la luz?

Durante años, el nombre de Banksy había permanecido bajo el anonimato, rodeado de teorías. Sin embargo, un proceso judicial en Londres habría sacado a la luz la identidad del artista.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Identidad del artista Banksy, el grafitero más famoso del mundo, sale a la luz
El misterio de Banksy llega a su fin tras revelación en tribunal. -
Instagram: @banksy

Tras décadas de especulación, investigaciones periodísticas y teorías en internet, la identidad del artista conocido como Banksy habría sido revelada en el contexto de un proceso judicial en el Reino Unido. Según información surgida en un alto tribunal de Londres, el nombre vinculado al grafitero sería Robin Gunningham, un hombre originario de la ciudad de Bristol, Inglaterra.

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El caso que derivó en la exposición del nombre estaría relacionado con una demanda por difamación presentada por otro artista. En ese escenario legal, documentos y declaraciones habrían permitido asociar formalmente a Gunningham con la figura que durante años operó bajo anonimato.

El misterio de la identidad de Banksy habría llegado a su fin

Desde la década de 1990, Banksy ha desarrollado una carrera marcada por intervenciones urbanas que combinan crítica social, política y cultural. Sus obras han aparecido en múltiples ciudades del mundo, muchas veces de manera inesperada, lo que ha contribuido a consolidar su reputación y a aumentar el interés por descubrir su identidad real.

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Los intentos por desenmascararlo no son nuevos. Diversos medios de comunicación han seguido su rastro durante años. En 2003, el diario The Guardian publicó una descripción basada en testimonios que lo retrataban como "un hombre blanco, de 28 años, con apariencia casual y despreocupada: jeans, camiseta, un diente de plata, cadena de plata y arete de plata". Sin embargo, hasta ahora ninguna versión había sido confirmada en un contexto judicial.

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A lo largo del tiempo, la actividad del artista no se ha limitado al Reino Unido. En noviembre de 2022, por ejemplo, intervino estructuras dañadas en Ucrania, obras que posteriormente fueron reconocidas como suyas. Para ingresar al país, habría utilizado el nombre "David Jones", una identidad común que le permitió evitar ser identificado fácilmente.

Más recientemente, en septiembre de 2025, una de sus piezas volvió a generar atención internacional. Se trató de un grafiti en Londres que hacía referencia a la respuesta policial frente a manifestaciones en apoyo a Palestina, en las que se registraron cientos de detenciones. La imagen mostraba a un juez golpeando con un mazo a un manifestante, y en pocas horas se volvió ampliamente difundida en redes sociales.

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La obra atrajo a numerosas personas que acudieron al lugar para fotografiarla. Sin embargo, fue retirada poco después, lo que provocó reacciones entre quienes consideraron el acto como una forma de censura. A pesar de la información surgida en el tribunal, no ha habido confirmación directa por parte del artista.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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