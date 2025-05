La razón que dio mujer a la que le consignaron $1.800 millones por error para gastar el dinero

“Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, afirmó Verónica Acosta, una joven madre en Argentina que tiene líos con la justicia de su país por usar parte de los 510 millones de pesos argentinos (1.800 millones pesos colombianos) que le fueron consignados por error por parte del contador de la provincia de San Luis.

La mujer, que ha hablado con diversos medios argentinos, dijo a FM Latina 103.9 que cuando vio la suma en su cuenta bancaria “para mí eran 500 mil pesos y después me di cuenta de que eran millones”. De todas formas, reveló, lo que esperaba eran solo “8.000 pesos de la cuota alimentaria (del padre de uno de sus hijos) y me encontré con esta cifra”.

¿Por qué no devolvió el dinero y lo usó?

En diálogo con el medio Telenoche, Verónica declaró que al mirar la consignación “no tenía (sabía) de dónde venía” y “no decía que venía de un gobierno ni de un ministerio”. Sostuvo que “no me imaginé la dimensión del problema”, pero recalca que ella no tiene la culpa y “hubo un error de más arriba”.

Inicialmente pensó que era una equivocación del banco y, “si es el banco, automáticamente me la sacan, porque ya han pasado situaciones que inmediatamente te la sacan en el banco cuando cometen un error”. Pero como el dinero siguió en su cuenta, la razón que dio al Clarín para gastarlo fue que “pensé que era un regalo de Dios”, porque ella y su familia pasan por mucha “necesidad”. “No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, recalcó.

“Gasté porque repartí la plata en mi familia porque hay necesidades”, reiteró.

¿En qué gastó 44 millones de pesos argentinos?

En pesos colombianos, eso representa unos 160 millones de pesos colombianos, los cuales, según dijo ella misma, invirtió en “electrodomésticos, heladera, dos teles -uno para mi cuñada-, una freidora, un microondas, cerámicos porque no tengo pisos en la casa”.

Asimismo, hizo 66 transferencias por montos cercanos a los 500 mil pesos (1.800.000 pesos colombianos aproximadamente) cada una a familiares, solo con la ilusión de ayudarlos, y se compró un carro.

“Mi clienta cubrió necesidades, compró colchones, ropa de abrigo, de invierno, cocina, heladera, todos esos bienes fueron secuestrados”, y “hay 12 teléfonos celulares secuestrados”, agregó su abogado Hernán Echeverría.

Usó parte de los 1.800 millones de pesos para comprar dos televisores y un carro - AFP

“No ha cometido ningún delito”

Esta madre le contó a FM Latina 103.9 que un día después de recibir la consignación “me cayó la Policía y me dijo que tenía una plata del gobierno, que me apropié, me dijo que era una estafadora, que me esposen frente a mis hijos y toda mi familia, y que me lleven al penal”.

Subrayó que “nunca fui notificada de que tenía que devolver algo antes del allanamiento” y que la cosas que compró “ya se devolvieron”.

Para ella, lo más duro ha sido que sus hijos “están cada momento preguntando ‘¿te va a llevar la policía?’. Mi marido cobra pensión y estamos con todas las cuentas congeladas, estamos peor que antes, yo quise ayudarlos y los perjudiqué”.

Entretanto, su abogado ha manifestado que Verónica “no ha cometido ningún delito” por usar parte de los 1.800 millones de pesos consignados por error. Según él, para la “estafa es necesario un ardid, un engaño, cosa que tampoco sucedió porque ella no causó esa situación, es a ella a quien le depositan el dinero”.

Precisa que “se ha devuelto el dinero, el gobierno ha recuperado prácticamente la totalidad del dinero”, y recordó que la familia de Verónica es “humilde, vive de planes sociales, tiene toda la intención de llegar a un acuerdo y tratar de solucionar este problema, pero entendemos que no es el camino la prisión preventiva”.

Con Verónica son seis las personas involucradas en el caso y “los otros imputados también tienen niños, hay niños con discapacidad”, dijo la madre de familia, que debe responder por los delitos de fraude, estafa y retención indebida de los fondos del Estado.

