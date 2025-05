Mujer recibió $1.800 millones por error: ¿en qué se gastó el dinero por el que podría ir a prisión?

El nombre de Verónica Acosta ha saltado a los medios de comunicación en el mundo por lo que hizo con parte de 510 millones de pesos argentinos (más de 1.800 millones de pesos en Colombia) que le consignaron por error en su cuenta bancaria. Ahora, tras gastar dinero que no era suyo sin indagar primero de dónde provenía, enfrenta cargos que la llevarían a la cárcel.

A la madre de cuatro hijos, que vive en la localidad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, Argentina, la acusan de fraude, estafa y retención indebida de los fondos del Estado. Le exigen una fianza de 30 millones de pesos argentinos (109.500.000 pesos colombianos) para no enviarla a prisión preventiva.

Afirma que usó el dinero porque pensó “que era un regalo de Dios”

Medios argentinos han señalado que la mujer estaba esperando que el padre de uno de sus hijos le consignara 8 mil pesos argentinos, como cuota alimentaria. Sin embargo, cuando miró el saldo de su cuenta se encontró con los $510 millones. En diálogo con el medio Telenoche, Verónica declaró que “no tenía (sabía) de dónde venía”.

Inicialmente pensó que era una equivocación del banco “y digo, si es el banco, automáticamente me la sacan, porque ya han pasado situaciones que inmediatamente te la sacan en el banco cuando cometen un error”.

Pero el dinero siguió en su cuenta y ahí, declaró al medio Clarín, “pensé que era un regalo de Dios”, porque ella y su familia pasan por mucha “necesidad”. "No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro", recalcó.

El error, en realidad, fue del Gobierno de San Luis, que depositó en esa cuenta los 1.800 millones de pesos y se dio cuenta de la anomalía varias horas después.

Usó parte de los 1.800 millones de pesos para comprar dos televisores y un carro - AFP

¿Para qué usó el dinero?

En declaraciones a Telenoche, Verónica dijo que “empecé a comprar cosas que me faltaban en la casa, el piso, compré mochila para el inodoro, alimentos, ropa a mis hijos, juguetes a los niños y después ayudé a mi familia”.

Mendoza Post publicó en su sitio web que la mujer también adquirió una heladera, una freidora, un microondas, dos televisores, uno de ellos para una cuñada, transfirió dinero a familiares y se compró un carro. En total, hizo 66 transferencias por montos cercanos a los 500 mil pesos (1.800.000 pesos colombianos aproximadamente) cada una.

En total gastó 44 millones de pesos argentinos (160 millones de pesos colombianos, aproximadamente) y se recuperó el 90% de lo consignado por error. “Hice las compras, repartí a mi familia y al otro día me congelan la cuenta y al rato me allanaron”, afirmó Verónica, quien lamentó que lo que quería era ayudar a sus familiares, pero “los perjudiqué”.

“Ella no causó esta situación”

Hernán Echeverría, abogado de la madre de familia, afirma que su clienta no cometió delito alguno, ya que la acusan “de defraudación con tarjetas de débito y de crédito, pero ella era titular de esas tarjetas, por lo que estaba habilitada a usarlas".

“Además, está imputada por estafa, pero ella no causó esta situación, entonces no califica como estafa. Y otra es la de retención indebida de los fondos del Estado, pero nosotros entendemos que para que pase esto tiene que haber una notificación, eso nunca pasó”, agregó.

El jurista recalcó que su clienta “lo dijo: ‘Pensé en la necesidad de mis hijos y de mi familia’. Ellos son muy humildes y tienen toda la intención de llegar a un acuerdo para solucionar este problema”, por lo que calificó de “absolutamente desproporcionada” la fianza que le exigen para no llevar a prisión.

El responsable del error, el contador del Gobierno de San Luis, no ha sido imputado.

