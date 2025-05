Así operan estafadores que se hacen pasar por funcionarios de la SAE: prometen fincas y carros

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió por medio de un comunicado una advertencia a la ciudadanía para que no caiga en manos de personas inescrupulosas que se hacen pasa por intermediarios o funcionarios de la entidad con el objetivo de engañar y estafar a la población interesada en adquirir bienes administrados por esta organización. La presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, indicó que toda información oficial debe obtenerse por los canales institucionales establecidos.

Esta advertencia se da por el creciente número de denuncias relacionadas con presuntos estafadores que ofrecen bienes de la entidad de forma fraudulenta. Entre sus modos de estafa y engaño, los falsos intermediarios llegan a prometer acceso preferencial a vehículos, inmuebles, fincas, semovientes y otros activos que están bajo administración estatal. Esta práctica generó múltiples denuncias en diferentes regiones del país, entre ellas el Valle del Cauca, el Magdalena Medio, La Dorada, Tolima y especialmente el municipio de Mariquita, donde se han detectado casos reiterados de personas que aseguran tener vínculos directos con funcionarios de la entidad.



Esto es lo que prometen falsos funcionarios de la SAE

Según indicó la funcionaria, este tipo de engaños han afectado a personas que, confiadas en supuestas influencias, entregan grandes sumas de dinero a estos delincuentes sin recibir lo que les fue prometido a cambio. Por eso, autoridades insisten en que cualquier trato directo con supuestos gestores o tramitadores debe considerarse sospechoso y denunciarse de inmediato ante las autoridades competentes.

Estafas en el Black Friday - Freepik

En el comunicado, la funcionaria afirmó que ningún bien de su portafolio se entrega por fuera de los procesos legales y públicos establecidos: "Yo le pido a la comunidad en general, le solicito encarecidamente, no caigan en manos de estafadores. Por favor no se dejen engañar, porque hemos tenido muchas denuncias por estafadores", indicó la presidenta de la entidad por medio de la red social X.

"Están vendiéndole el cuento a las personas de que ellos pueden entregarles bienes, pueden entregar todo lo que quieran, que vienen y hablan directamente conmigo. No, eso no se maneja así aquí, todo se observa por medio de los canales legales que tiene la SAE (...) Hay personajes que están pretendiendo decirse que son amigos o conocidos míos y no, no crean en eso, yo no manejo el amiguismo aquí", expresó Pérez.



¿Cómo evitar caer en estas estafas?



La funcionaria recordó que los procesos de asignación de activos como fincas, inmuebles urbanos, automóviles, ganado, maquinaria y otros bienes decomisados por el Estado se realizan a través de convocatorias públicas, subastas, y mecanismos definidos por la normatividad vigente. La SAE, según el comunicado, tiene el deber de garantizar transparencia y equidad en todas sus acciones, y por eso insiste en que ningún funcionario está autorizado a hacer negociaciones particulares.

La entidad fue clara en afirmar que ningún bien de su portafolio se entrega por fuera de los procesos legales y públicos establecidos: "Cualquier cosa que ustedes quieran conocer respecto de la SAE, de cómo pueden acudir a esta entidad para solicitar bienes, tanto rurales, como bienes inmuebles, como bienes muebles, vehículos, semovientes, etc. Ustedes pueden acudir a la página de la SAE y hacer las solicitudes", indicó la fuente.

Para obtener información precisa y oficial sobre cómo participar en procesos de asignación o adquisición de bienes bajo custodia de la SAE, los ciudadanos deben acudir exclusivamente al portal web oficial enviar solicitudes al correo atencionciudadano@sae.gov.co, o comunicarse al número de atención nacional 018000-111-612. Cualquier otro canal o persona que prometa beneficios fuera de estos medios está actuando de forma fraudulenta. Finalmente, la entidad invitó a la ciudadanía a mantenerse informada, a desconfiar de ofrecimientos sospechosos y a reportar cualquier actividad irregular relacionada con sus bienes.

Alerta emitida por Bancolombia sobre la modalidad de estafa a través de mensajes de texto - Getty Images

SAE abre subasta de carros y motos desde $400 mil



La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizará esta semana una nueva subasta pública virtual de automotores que han sido incautados en procedimientos judiciales vinculados a estructuras criminales, particularmente relacionadas con el narcotráfico. El evento se desarrollará a través de la plataforma digital de El Martillo, y estará abierto al público que se registre previamente. El catálogo abarca marcas reconocidas como BMW, Mercedes Benz, Ford, Chevrolet, Mitsubishi, Nissan, Akt y Bajaj, entre otras.

Estos vehículos están ubicados en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Cartagena, Espinal, Madrid, Copacabana, Villavicencio y Yumbo. El valor base de las ofertas varía según el lote, y oscila entre los $431.599 hasta más de $148 millones, dependiendo de las características y el estado del automotor. La subasta inicia el jueves 22 de mayo al mediodía y culminará el viernes 23 de mayo a las 10:30 de la mañana. Las personas interesadas deberán realizar un depósito previo que les permitirá acceder a la 'Sala de Subastas Virtuales', desde donde podrán presentar sus ofertas en tiempo real. Estos son los vehículos ofertados por la SAE:



Camioneta Chevrolet Tracker, modelo 2016: el valor de depósito previo del lote es de $5.041.074 y el valor base de puja es de $25.205.370

Camioneta Ford EDGE, modelo 2009: el valor de depósito previo es de $3.598.000 y un valor base de $17.945.589.

Camioneta BMW X4 XDRIVE30I, modelo 2020: el valor de depósito previo del lote es de $24.077.541 y un valor base de $120.387.704

Automóvil Mercedes Benz A250 Sport, modelo 2016: el valor de depósito es de $9.142.150 y un valor base de $45.710.749

Motocicleta Akt AK150 BR, modelo 2015: el valor de depósito previo es de $86.320 y un valor base de $431.599

Microbús Mitsubishi Canter, modelo 2009: el valor del depósito es de $5.807.455 y tiene un valor base de $29.037.274

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co