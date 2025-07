"Mi bonita": Las últimas palabras de Chespirito, según Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños, más conocido a nivel mundial como 'Chespirito', ha vuelto a ser tema de conversación en la actualidad debido al estreno de la serie biográfica 'Chespirito: sin querer queriendo', una producción de HBO Max que presenta la vida personal y profesional del mexicano en sus mejores años con 'El chavo del 8'. En especial, el tema de su relación con Florinda Meza ha causado revuelo en las redes sociales.

Ante el debate que han causado los primeros capítulos de la bioserie, presentando la manera en la que Chespirito empieza a alejarse de su primera esposa Graciela, mamá de sus seis hijos, y empieza una relación amorosa con Florinda Meza, su compañera en 'El chavo del 8', quien interpretaba personajes como 'Doña Florinda', la 'Popis' o la 'Chimoltrufia', en el universo de personajes creados por Gómez Bolaños, en redes sociales se han viralizado declaraciones de la mujer en los últimos años.

A través de redes sociales, se han revivido entrevistas de Florinda Meza en las que habla sobre su relación con Chespirito, incluso una en la que llamó 'defectos' a los hijos y la exesposa del humorista. De la misma manera, la actriz mexicana ha reaccionado en sus perfiles a algunas incongruencias de la serie, según ella. Más recientemente, lo que se hizo viral fue una entrevista en la que ella reveló las últimas palabras de Roberto Gómez Bolaños.



¿Cuáles fueron las últimas palabras de Chespirito?

En 2017, en una entrevista Florinda Meza detalló cómo fueron sus últimos momentos con Roberto Gómez Bolaños ese 28 de noviembre de 2014, luego de que el famoso enfrentara varias complicaciones de salud. "Yo decía: ‘No te vayas, vive, no te vayas’. Todos mis perros aullaban... Empecé a llorar", expresó la actriz recordando que ese día empezó a notar que la respiración de Chespirito era más lenta y, además, su mirada parecía perdida.

Agregó que "la muerte de él fue tan distinta. Primero empezó a jalar aire, parecía que sonreía mirando un punto, con una luz en sus ojos que ya había perdido el día anterior. De pronto había una luz en sus ojos como si estuviera mirando algo muy bello". Meza detalló que en ese momento entendió que Chespirito estaba muriendo, por lo que empezó a darle masaje cardíaco para mantenerlo con vida, pero no lo consiguió.

En ese momento, Chespirito la miró fijamente e intentó decirle unas últimas palabras. Según Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños "no tuvo tiempo. Nada más dijo: ‘mi bonita, tú has sido...’ y empezó a respirar. Me estaba mirando muy bonito a mí y cambió su punto de vista como si viera algo maravilloso" y murió.



¿Cómo murió Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, dejando tras de sí un legado que marcó a generaciones enteras en América Latina, España y otros rincones del mundo. El creador de personajes entrañables como 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y 'Doctor Chapatín' murió en su residencia de Cancún, México, debido a una insuficiencia cardíaca derivada de complicaciones respiratorias.

Su salud se había deteriorado notablemente durante los últimos meses de vida, al punto que ya no se desplazaba y requería cuidados médicos permanentes. La noticia de su fallecimiento generó una ola de luto en toda la región. Sus restos fueron velados en una ceremonia pública en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde más de 40.000 personas asistieron para rendirle homenaje. Aquel día, miles de niños y adultos se vistieron con camisetas del Chavo, antenitas del Chapulín y lágrimas en los ojos.

La serie, producida por Warner Bros. Discovery en colaboración con THR3 Media y Perro Azul, fue concebida bajo la dirección artística de Roberto Gómez Fernández, hijo del célebre actor. Inspirada en la autobiografía publicada por el propio Bolaños en 2006, la serie recorre distintos momentos de su vida entre las décadas de 1950 y 1980, desde su infancia hasta la cúspide de su carrera. La narrativa aborda temas universales como el amor, la amistad y los desafíos que enfrentó tanto en su vida personal como profesional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL