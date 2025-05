La reacción de Piqué al debut musical de sus hijos Milan y Sasha

'The One', la canción de la banda en la que están Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, ha causado gran revuelo mundial. Los fanáticos de la colombiana han reaccionado positivamente al debut musical de los niños de 12 y 10 años en su propio proyecto. Recientemente se reveló la manera en la que habría reaccionado Gerard Piqué, el exfutbolista y padre de los menores.

¿Cómo reaccionó Piqué?

Aunque la reacción del exfutbolista no se hizo pública por él mismo, en el programa español Espejo Público se revelaron detalles de lo que pensaría Piqué de que ahora sus hijos estén más enfocados en la música que en el deporte. Conocieron por fuentes cercanas al presidente de la Kings League que al hombre no le molesta en absoluto que el debut musical de los niños y que, de hecho, al igual que Shakira, apoyan los proyectos que ellos quieran llevar a cabo.

"Piqué no quiere pronunciarse sobre este hecho concreto. Lo que sí me cuenta su entorno es que no está disgustado en absoluto con la aparición de sus hijos en este videoclip", señaló una de las periodistas del programa. A diferencia de lo que pasó cuando los niños cantaron y aparecieron junto a Shakira en el video de 'Acróstico', pues se dijo que el exfutbolista se enteró de esto el mismo día que salió el video y no había sido consultado al respecto.

Aunque en algún momento se alcanzó a decir que el español quería demandar a la colombiana por no pedir su autorización para que los niños aparecieran en el video, parece que desistió de este intento. Lo que sí se supo, a través de la misma Shakira, es que ella no tuvo nada que ver en la decisión y que fueron Milan y Sasha los que un día la sorprendieron en el estudio de grabación pidiéndole que les dejara cantar el tema junto a ella y luego hacer parte del video. Al ser una iniciativa de los menores, ella los apoyó.

El apoyo de Shakira a sus hijos

Shakira ha demostrado su preocupación y apoyo a sus hijos en todos los momentos de su vida. Estando en Barcelona los niños parecían más interesados en los deportes, y ella siempre estaba acompañándolos a sus escuelas y partidos; cuando se mudaron a Miami los menores empezaron a demostrar su interés por la música y ella lo ha presumido con gran orgullo.

De hecho, en el programa también se señaló que, sobre el lanzamiento musical de los niños, "Shakira lo que dice es que el tema de la educación lo lleva ella. Y que no hay ningún mal rollo, porque además es una cosa puntual del colegio. Además, ha retrasado su concierto en Carolina del Norte para estar en la presentación. Y ella antepone, me han dicho, sus hijos a su carrera".

Milan y Sasha acompañaron a Shakira en su presentación. Foto: redes sociales

Las palabras de Milan y Sasha por su lanzamiento musical

Ante todo el apoyo que han recibido a nivel mundial los niños por seguir los pasos de su madre en la música, la prensa ha buscado la manera de hablar con los pequeños. Las declaraciones las consiguió el programa El Gordo y la Flaca en medio de la alfombra roja que hizo la fundación Let it Beat Academy, en la que estudian los menores, por el lanzamiento de su proyecto.

Sasha, de 10 años, comentó a las cámaras del programa de entretenimiento que "me gusta cuando hago la música, me gusta estar con mis amigos en el estudio, me gusta disfrutarla, bailar y todo eso". Por su parte, Milan, de 12 años, expresó que "la música para mí es inexplicable, no puedo describirlo, porque son muchas emociones, algunas canciones te ponen sentimental y otras te ponen feliz".

