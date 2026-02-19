Las razones psicológicas detrás de la moda de los 'therians', según experta

Videos de jóvenes que caminan en cuatro patas, usan máscaras de animales y aseguran identificarse con lobos, perros o zorros, son cada vez más virales en redes sociales. Se trata de un fenómeno conocido como 'therians', personas que imitan comportamientos animales en espacios públicos, participan en encuentros grupales y comparten contenidos donde explican que se sienten conectados, de manera profunda, con determinadas especies.

El término significa "bestia" o "animal salvaje", y en su uso actual describe a personas que expresan una identificación parcial o simbólica con un animal específico. La psicóloga argentina Débora Pedace, directora del Centro Terapéutico Integral en ese país, explicó en Noticias Caracol que, desde la psicología, el primer paso es evitar juicios morales y analizar qué función cumple este comportamiento en la vida de cada persona.

Históricamente, este tipo de identificación no es nuevo, pues en décadas anteriores existieron las llamadas "tribus urbanas", grupos de jóvenes que adoptaban ciertas conductas, vestimenta o símbolos para expresar su identidad y pertenencia. Lo que diferencia a los 'therian' es la rapidez con la que la información se difunde por medio de redes sociales y la capacidad de crear comunidades virtuales que potencian esta identificación.



"No es una enfermedad"

La especialista explicó que la identidad, especialmente en la adolescencia, es un proceso en construcción. En esa etapa, los jóvenes exploran distintas formas de pertenencia, prueban estéticas, discursos y conductas que les permiten definirse frente a su entorno. "Sentirse identificado con un animal no es una enfermedad en sí, pero cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, ahí podemos hablar de un problema clínico".



Para Pedace, el fenómeno de los therians debe entenderse en ese marco, pues la adolescencia es un periodo de búsqueda. En ese recorrido, algunos encuentran en la figura de un animal un símbolo con el que se sienten representados: la fortaleza de un lobo, la independencia de un gato o la lealtad de un perro. Esa identificación puede funcionar como una metáfora personal o como un recurso para expresar rasgos de la propia personalidad.

Sin embargo, la experta advierte que la línea se vuelve delicada cuando la identificación simbólica reemplaza la identidad humana y comienza a afectar el criterio de realidad. Es decir, cuando la persona deja de distinguir entre el símbolo y su vida cotidiana. "Es importante entender que el cerebro del adolescente no está desarrollado; por eso, si un adolescente mira algo en redes sociales y ve la felicidad que tienen, cree que él puede alcanzar esa felicidad también haciendo lo mismo".

En los últimos meses se han difundido relatos de jóvenes que no solo imitan movimientos o sonidos, también adoptan conductas que podrían comprometer su bienestar, como consumir alimento para mascotas o acudir a un veterinario en lugar de un médico. "Ahí ya no hablamos de una expresión simbólica, sino de una posible psicosis", explicó Pedace. La psicosis implica una pérdida de contacto con la realidad y puede presentarse dentro de distintos trastornos mentales. En esos escenarios, la intervención profesional es necesaria y urgente.

La especialista subrayó que no todos los adolescentes que participan en esta tendencia presentan un trastorno, pues, en muchos casos, se trata de una etapa pasajera vinculada a la necesidad de pertenecer a un grupo. De hecho, algunos defensores de esta tendencia argumentan que estas prácticas representan una forma legítima de autoexpresión y un camino para explorar la propia identidad.



¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los 'therians'?

Detrás de esta búsqueda de identidad, la psicóloga identifica factores como problemas de autoestima, experiencias de rechazo, bullying o dificultades familiares. Algunos adolescentes, según relató, manifiestan que antes de asumir esta identidad se sentían aislados o fuera de lugar. La comunidad virtual, en ese contexto, ofrece contención y sentido de pertenencia.

De hecho, la experta considera que son las redes sociales las que amplifican y validan fenómenos que ya existían como son los 'therian', pero que antes tenían menor visibilidad. "Hay muchas personas que usan las redes sociales como espejo. Muchos adolescentes ven las redes sociales y quieren o anhelan esa realidad, que en definitiva termina siendo ficticia".

Frente a este escenario, el rol de la familia resulta clave. Pedace recomienda mantener una comunicación abierta y constante, sin burlas ni descalificaciones, pero también sin perder de vista los límites. "Acompañar desde el afecto no significa aceptar cualquier conducta que ponga en riesgo la salud", señaló. Por lo tanto, para entender cuándo una identificación simbólica se convierte en un riesgo, la psicóloga propone diferenciar entre expresión temporal y comportamiento patológico.

La especialista insiste en que estos procesos no surgen de un día para otro, pues antes de que un joven adopte públicamente una identidad animal, suelen existir señales previas: cambios en el estado de ánimo, aislamiento, conflictos escolares o dificultades para integrarse socialmente. "Los padres tienen que saber poner límites desde el inicio. Cuando una familia, unos padres están activos emocionalmente y presentes para sus hijos, no ocurre esto. Porque uno se da cuenta con muchas señales anteriores a que se disfrace o que entable una identificación con un animal".

