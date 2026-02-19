Hermana de Karol G rompe el silencio sobre dura situación con su hija: "Ya lo perdí todo"

Verónica Giraldo, creadora de contenido y hermana de la cantante Karol G, compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram en el que habló de la situación personal que atraviesa con su expareja, padre de su hija de tres años. En la grabación, publicada entre lágrimas, explicó que el conflicto ha escalado hasta el punto de enfrentar posibles acciones legales relacionadas con la custodia de la menor.

Giraldo, quien en distintas ocasiones ha hablado públicamente sobre sus episodios de ansiedad y depresión, señaló que la relación con el padre de su hija terminó en medio de dificultades y que ahora enfrenta un escenario que no imaginó cuando formaron una familia. Según expresó, considera que información sobre su salud mental estaría siendo utilizada en su contra en medio de la disputa.

Hermana de Karol G habla de dura situación que está viviendo con su hija

En el video, la empresaria explicó que decidió pronunciarse porque siente que su versión no ha sido escuchada. "Ustedes saben que yo nunca hago esto. Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer porque es muy triste", comentó al inicio de la grabación. También afirmó que durante la relación compartió aspectos íntimos de su vida, incluyendo temas relacionados con su bienestar emocional, y que hoy teme que esos antecedentes sean interpretados de manera negativa.



De acuerdo con sus palabras, su expareja tendría la intención de iniciar un proceso formal para definir la custodia de la niña. Giraldo manifestó su preocupación por esa posibilidad y aseguró que, aunque confía en la justicia, la situación le genera angustia. "El error mío fue ser tan sincera y demostrarme tal cual soy y entregarle mi vida a mi familia, a mi hogar, y aún más, contarle sobre muchas cosas de mi vida", pues asegura que se estaría "aprovechando de eso".



La influenciadora sostuvo que ha cometido errores como madre, pero que siempre ha intentado brindarle amor y estabilidad a su hija. "Ustedes pueden creer que me va a llevar a comisaría. Él es una persona que le gusta demostrar lo que no es. Alguien me dijo que uno no pelea por hombres ni por hijos y así me duela en algún momento perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que yo me esmeré mucho por ella, que traté de darle todo el amor que pude y que muchas veces fallé como mamá", indicó en el video la empresaria.

