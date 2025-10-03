En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Lo que hay detrás de Tilly Norwood, la actriz creada IA que generó polémica en Hollywood

Lo que hay detrás de Tilly Norwood, la actriz creada IA que generó polémica en Hollywood

Tilly Norwood, la actriz virtual creada por la productora británica Particle6, debutó esta semana y generó rechazo inmediato en Hollywood. Esto es lo que se sabe de su futuro.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Lo que hay detrás de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial que generó polémica
La existencia de Tilly Norwood se conoció inicialmente en redes sociales, donde apareció en fotografías. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad