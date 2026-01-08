En vivo
Publicidad

Familia en Cali construyó un avión de cartón y Avianca les regaló 11 tiquetes a Santa Marta

Una familia de Cali convirtió un agüero de Año Nuevo en realidad cuando la aerolínea Avianca les regaló 11 tiquetes para un viaje, tras viralizarse su creativo avión de cartón.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Familia recibió 11 pasajes a Santa Marta tras video viral haciendo un agüero de fin de año

Una familia en Cali se hizo viral por construir un avión de cartón para cumplir con el tradicional agüero de fin de año de viajes. Se trata de la familia Moreno Hernández, que a punta de cartón y pintura recreó un avión de Avianca, sin imaginar que su ingenio los llevaría a realizar el viaje que tanto soñaban.

La historia, reportada por el periodista John Alex Senado para Noticias Caracol, narra cómo esta familia pasó de realizar el reconocido agüero de darle la vuelta a la cuadra al final del año para atraer viajes, pero esta vez, en vez de llevar maletas, lo realizaron con una aeronave de cartón, lo que los llevó a recibir 11 tiquetes gratuitos para conocer el mar.

El video fue tan viral redes sociales que llegó hasta la aerolínea Avianca, cuyos representantes decidieron sorprender a los protagonistas. "Nosotros les vamos a regalar los tiquetes a Santa Marta a todos ustedes porque nos enteramos por ahí que no conocen Santa Marta todos", expresó una representante de la compañía durante la entrega oficial de los pasajes.

Avianca regaló 11 pasajes a familia para que viajen a Santa Marta

Viviana Moreno, una de las integrantes de la familia, explicó la intención original detrás del video: "El avión es la primera vez que lo hacemos, pero siempre salimos a correr con las maletas buscando a nuestros vecinos para saludarlos. No lo grabamos, no lo pensamos, no lo hicimos con esa intención. Corrimos para ser felices, corrimos para sorprender a nuestros vecinos y sorprendimos a toda Colombia".

La preparación del avión de cartón no fue una tarea menor. Según contaron los entrevistados, con la ayuda de una amiga cercana recolectaron las cajas y cartulinas necesarias. "Nos demoramos 4 días aproximadamente; hasta el 31 por la noche también estábamos terminando detalles", explicaron, evidenciando el esfuerzo y la unión que caracteriza a este grupo familiar.

Pero las sorpresas para los Moreno Hernández no se detuvieron en los vuelos. Además de los tiquetes, la familia recibió hospedaje gratuito, maletas nuevas y un detalle muy especial para un miembro fundamental del hogar: Panda, su pequeña mascota. La aerolínea entregó un pasaporte exclusivo y un kit de viaje para el canino, reconociendo que las mascotas son parte esencial de la familia actual.

"El equipo también quiso incluir a las mascotas porque también sabemos que hacen parte muy importante de la familia", señalaron desde la aerolínea al entregar una carta especial para cada animalito de la casa.

La familia ahora tiene la libertad de elegir la fecha de su viaje nacional hacia el destino paradisíaco de la capital del Magdalena. De hecho, según revelaron al cierre de la entrevista, para el próximo fin de año planean construir un avión mucho más grande, pero esta vez con un objetivo más ambicioso: un viaje internacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

