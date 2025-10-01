En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Polémica por actriz creada con IA en Hollywood: "Da mucho miedo"

Polémica por actriz creada con IA en Hollywood: "Da mucho miedo"

Actrices como Emily Blunt y Mara Wilson reaccionaron a la posible llegada de Tilly Norwood a Hollywood. ¿Qué dijeron al respecto?

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Tilly Norwood
Tilly Norwood causa conmoción por ser la primera actriz hecha con IA -
Foto: @tillynorwood

Publicidad

Publicidad

Publicidad