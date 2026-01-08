En vivo
Famoso exdeportista de la NFL demanda a su exesposa por revelar el tamaño de su miembro

Según la demanda, luego de las declaraciones de su expareja, el exdeportista y su actual pareja han recibido una ola de mensajes desagradables.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de ene, 2026
Haley y Matt Kalil
Una demanda está revolucionando al mundo del entretenimiento y el deporte en Estados Unidos. Se trata de la denuncia que realizó el exjugador de la NFL Matt Kalil, contra su expareja, la modelo Haley Baylee, luego de que ella hiciera comentarios públicos sobre el tamaño de su miembro.

Según reveló TMZ tras conocer los documentos legales, Kalil demandó legalmente a su expareja por invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto, solicitando una indemnización por daños y perjuicios por un monto superior a los 75.000 dólares, por los comentarios públicos que él calificó como "invasivos" sobre su vida sexual como pareja.

¿Qué dijo Haley Baylee sobre Matt Kalil?

Haley Baylee y Matt Kalil fueron una de las parejas más conocidas uniendo el mundo de la NFL y el entretenimiento. En 2022, causaron furor en la prensa al anunciar su separación en 2022.

En una reciente entrevista que concedió la modelo una transmisión en Twitch junto al streamer Marlon García, la famosa rompió el silencio sobre los motivos de su divorcio del ex jugador de Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans. Baylee detalló que un "factor clave" que causó su separación fue el tamaño del pene del deportista.

"Era como dos latas de Coca-Cola una encima de otra, incluso puede que hasta una tercera", detalló la mujer en la conversación, causando revuelo en redes. Agregó que "lo hemos intentado, es imposible a menos que estés dispuesta a llorar".

La modelo señaló que, a pesar de sus intentos a lo largo de su matrimonio por mejorar su experiencia durante los encuentros sexuales, no lo lograron. "Estábamos intentando hacer lo que teníamos que hacer y esforzándonos en nuestro matrimonio. En serio… durante todo nuestro matrimonio, en serio. Pero iba a intentarlo todo. Lo intentamos todo: terapeutas, médicos. No miento. Busqué información sobre liposucción. Por eso es un poco gracioso. Es como si mi vida fuera una comedia que se escribe sola".

La repercusión en el deportista

Tras las declaraciones de la modelo, según la demanda que interpuso Matt Kalil, le dio al exdeportista una "atención indeseada y comentarios invasivos del público". Señalando que ha estado recibiendo comentarios desagradables desde que su expareja dio esa entrevista.

De la misma forma, señalaron que su familia se ha visto "obligada a soportar la continua circulación pública de estas declaraciones degradantes y profundamente personales".

El acoso en redes no solo ha sido para Matt Kalil, sino para su nueva esposa, la modelo Keilani Asmus, con quien se casó a mediados de 2024. El abogado de Kalil señaló que la modelo también ha recibido un montón de mensajes en las que hablan sobre el miembro de su esposo y su vida sexual. De hecho, la demanda presentada contra Haley incluye una serie de capturas de pantalla de mensajes que le enviaron a la modelo.

La exestrella de la NFL también alega en la demanda que su expareja se ha "beneficiado económicamente de este aumento de tráfico", mientras él y su familia enfrentan las consecuencias.

Haley Baylee, en declaraciones a la prensa internacional, se ha referido a la demanda que interpuso su expareja contra ella, señalando que "litigar es una experiencia angustiosa y emocionalmente agotadora, y me rompe el corazón que haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esta dura experiencia".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

