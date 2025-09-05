Los diez looks más icónicos de Giorgio Armani que marcaron la historia de la moda

Publicidad
El mundo de la moda despide a Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano que falleció en Milán a los 91 años, rodeado de sus seres queridos. Reconocido como “Re Giorgio”, fue pionero en redefinir la elegancia contemporánea, liberando la silueta femenina y construyendo un legado que trascendió la pasarela para instalarse en la cultura popular, Hollywood y la realeza.
A lo largo de cinco décadas, Armani vistió a estrellas del cine, la música y la aristocracia, dejando un archivo de imágenes inolvidables. Estos son diez de sus looks más icónicos, que hoy se recuerdan como parte fundamental de la historia de la moda:
La actriz fue una de las primeras en apostar por Armani, apenas tres años después de fundada la firma. Con un conjunto de chaqueta y falda en tono champán, llevó la elegancia minimalista del diseñador al escenario de Hollywood.
On her birthday, here is the wondrous Diane Keaton at an Academy Awards afterparty in 1978 with her Best Actress Oscar for ANNIE HALL. pic.twitter.com/IlQ63XRFRJ— Tribeca (@Tribeca) January 6, 2019
Con un traje masculino oversized, la actriz rompió esquemas de feminidad clásica en la alfombra roja. Años después confesó que nunca imaginó que su look sería considerado histórico.
fun fact about julia roberts’ iconic 1990 golden globes armani suit: she actually picked this suit off the men’s rack at a store for the ceremony bc she loved the way it fit her pic.twitter.com/9nffpdDJjG— corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) June 2, 2023
La actriz brilló con un conjunto fluido de pantalón y blusa bordada, acompañado de una blazer relajada, adelantándose a una estética que se convirtió en sello de Armani: sofisticación sin rigidez.
iconic red carpet moment from my bday twin: jodie foster’s custom armani pantsuit for the 1992 oscars where she won the best actress award for silence of the lambs. it was one of the first many pantsuit looks from jodie and one of the most iconic suiting moments in oscars history pic.twitter.com/1Q8qyXVKTc— corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) November 19, 2023
Con un vestido transparente bordado con cristales, Paltrow se convirtió en precursora del naked dress, una tendencia que hoy sigue siendo parte de las alfombras rojas más atrevidas.
Giorgio Armani's best Hollywood dresses, from Angelina Jolie's gold gown to Gwyneth's see-through wonder https://t.co/zTO5XuaGar— Zicutake USA Comment (@Zicutake) September 4, 2025
La cantante deslumbró con un slip dress bordado con flores de pedrería y una abertura lateral de impacto, una de sus apariciones más recordadas en la alfombra roja.
beyonce at the 79th oscars in armani = timeless. giorgio armani knew exactly how to frame a goddess 😭🕊️ pic.twitter.com/Kr2N2FilFW— Maison B (@houseofbey4) September 4, 2025
Con un vestido iridiscente recubierto de cristales, Hathaway encarnó la máxima expresión del glamour de Armani: sobriedad, brillo y experimentación.
Anne Hathaway en Giorgio Armani— Miguel Ángel 🏳️🌈 (@Miki_Trent) September 5, 2025
Oscar 2009 pic.twitter.com/oSJAjj0h32
Quizás uno de sus diseños más teatrales: un vestido futurista estructurado, con cristales Swarovski y volúmenes exagerados, que dividió opiniones y marcó la versatilidad del diseñador.
Lady Gaga sparkles in a futuristic Armani Privé gown and crystal embellished shoes at the 2010 Grammy Awards. pic.twitter.com/grG4sNrvme— MONSTER XX MANIA🪞 (@MONSTERXXMANIA) November 13, 2024
La novia de Alberto de Mónaco confió en Armani Privé para su vestido nupcial, un diseño atemporal que sintetiza la pureza y la elegancia que definieron el legado del modisto.
El vestido de novia para la princesa de Mónaco creado por Armani pic.twitter.com/kpvX0PELAU— BAlzogaray yo no los voté 💙💙💙💙🇺🇾 (@BAlzogaray) September 4, 2025
Con un vestido a medida en tonos cobrizos, la actriz fue coronada entre las mejor vestidas de la noche, confirmando a Armani como un aliado infalible del cine.
En uno de sus últimos grandes momentos, Armani vistió a la actriz francesa con un traje blanco de tres piezas, oversize y fresco, reafirmando su dominio absoluto del sastre como pieza de poder femenino.
Más allá de los aplausos y los premios, Giorgio Armani dejó un archivo de imágenes que narran medio siglo de estilo y transformaron la relación de la moda con el cine, la música y la vida pública. Hoy, esos looks no solo recuerdan su genio creativo, sino que perpetúan su legado como el maestro de la elegancia moderna.
Juliette Binoche was looking modern in bespoke Giorgio Armani at the "Eddington" Premiere at The 78th Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France 🤍#CannesFilmFestival #CannesFilmFestival2025 #Cannes78 #JulietteBinoche pic.twitter.com/QSNjDnp3eb— Mr. Quijada (@UnaiQuijada) May 17, 2025
LAURA CAMILA RAMOS COND
NOTICIAS CARACOL
lcramosc@caracoltv.com.co