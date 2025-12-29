¿Por qué Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali? Esto dijo en tarima

La cuarta noche de feria de Cali tuvo como protagonista al cantante Silvestre Dangond, quien con Juancho de la Espriella, en su gira El Último Baile, convocaron a casi 5.000 personas en la Unidad Deportiva Panamericana. El público esperaba un concierto de unas cuatro horas, pero cuando el intérprete llevaba dos horas en tarima se vio obligado a bajarse.



De acuerdo con información preliminar, el artista comenzó a expresar molestias físicas y problemas de salud, por lo que tuvo que ponerle fin de manera anticipada al show.



¿Qué dijo Silvestre Dangond?

En tarima, Silvestre dijo que “les voy a sacar una sonrisa, pero la verdad no puedo seguir, no puedo seguir. Gracias, Cali”.

En medio de las dos horas de concierto que dio, Silvestre estuvo saliendo en repetidas oportunidades del escenario y volviendo a aparecer. Sin embargo, estuvo manifestando que no se sentía bien y, aunque intentó continuar con el espectáculo y llegar a las 4 horas, no le fue posible.

Después de dos horas de presentación, el cantante vallenato Silvestre Dangond canceló su concierto anoche en Cali, al parecer el artista está sufriendo dolores estomacales que le han causado diarrea. La producción del evento presentó sus disculpas al público. pic.twitter.com/s4wJLmf14D — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) December 29, 2025

Uno de los organizadores se subió a la tarima y dijo que, "de ante mando de todo este equipo que es gigante, les ofrecemos disculpas, pero él no puede continuar más. Gracias, Cali, les agradecemos, pero despidámoslo con un aplauso muy fuerte y una histeria, muchas gracias y será en otra oportunidad".



Agregó el organizador que, "de antemano, de parte de todo este gran equipo, ofrecemos disculpas, pero él no puede más. Gracias, Cali".



Hasta el momento, se desconoce con exactitud qué fue lo que le sucedió a Silvestre Dangond y cómo se encuentra de salud.

