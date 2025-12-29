En vivo
Los Tigres del Norte y otras sorpresas en el nuevo capítulo de "Los Simpson", el último de 2025

Los Tigres del Norte y otras sorpresas en el nuevo capítulo de "Los Simpson", el último de 2025

El más reciente episodio de "Los Simpson", el último de 2025, tuvo como protagonista al personaje del Hombre Abeja. El capítulo contó con la participación especial de Los Tigres del Norte y otras celebridades mexicanas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de dic, 2025
Los Tigres del Norte y otras sorpresas en el nuevo capítulo de "Los Simpson", el último de 2025
Apariciones especiales en el último episodio de 2025 de "Los Simpson".
Fox

