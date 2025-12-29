Los Tigres del Norte y otras sorpresas en el nuevo capítulo de "Los Simpson", el último de 2025

La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte aparece en el más reciente episodio de la serie de televisión "Los Simpson" e interpretan un corrido mexicano escrito especialmente para el programa. El capítulo se emitió el domingo en la cadena de televisión FOX, en Estados Unidos.

"Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo en FOX", indicó el pasado viernes la cuenta oficial en X de la familia más carismática de la televisión en un escrito. El mensaje lo acompañan dos imágenes de la emblemática agrupación, que tiene más de cinco décadas de historia, subidos a un escenario junto a El Hombre Abeja y Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano.



Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. La agrupación ha tomado además una postura crítica contra el Gobierno del presidente Donald Trump. Hicieron campaña en favor de la exvicepresidenta Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024 y han mostrado públicamente su defensa a los derechos de las personas migrantes una vez que el líder republicano alcanzó el poder.



"Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos", indicó la banda a EFE durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebró el pasado noviembre en Las Vegas. Durante la gala, Los Tigres del Norte realizaron un poderoso homenaje a los inmigrantes, mostrando el rostro de familias e imágenes de las protestas que azotaron ciudades como Los Ángeles.

El Corrido de Pedro y Homero - Los Tigres del Norte (2025) pic.twitter.com/Tu5Sz2HqAv — Chucho Calderón (@LZCOficial) December 29, 2025

Otras sorpresas en el nuevo capítulo de "Los Simpson"

El episodio 12 de la temporada 37, titulado "¡The Fall Guy-Yi-Yi!", está centrado en el personaje del Hombre Abejorro, también conocido como el Hombre Abeja, que cuenta con voz en inglés original del actor Hank Azaria. "Homero revitaliza la carrera del Hombre Abeja al convertirse en su doble secreto, pero un doble no puede soportar tanto castigo antes de que le duela", se lee en la breve sinopsis del capítulo.

Además de la aparición especial de Los Tigres del Norte, el episodio cuenta con la participación de otras celebridades mexicanas, entre las que se destaca un breve cameo de Humberto Vélez, actor de doblaje que es célebre por ser la voz para Latinoamérica de Homero Simpson. Vélez se interpreta a sí mismo en el capítulo y da unas líneas en español.

El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu, conocido por las películas "Amores perros" (2000), "Biutiful" (2010) y "El renacido" (2015), también se interpreta a sí mismo en este capítulo, dándole otro gran personaje de México dentro de la serie estadounidense. El actor y cómico Johnny Knoxville, conocido por las películas de "Jackass" también hizo un cameo en el episodio. La actriz Stephanie Hsu, nominada al premio Óscar por su rol en "Todo en todas partes al mismo tiempo", repite por segunda vez su papel de Vidalia en la serie animada.

Anoche el doblaje latino de Los Simpson marcó un hito:



❗️ ¡Humberto Vélez (actor de doblaje de Homer/o en Latinoamérica) dio voz al Hombre Abeja en la versión original y se interpretó a sí mismo en el nuevo episodio de Los Simpson!



📺 "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" (37x12) pic.twitter.com/C9NnOyQsLM — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) December 29, 2025