Los memes que dejó triunfo del Junior en la final de la Liga BetPlay II: "Celébralo curramba"

La final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025 se disputó este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde Junior de Barranquilla confirmó su galardón y se quedó con el título del fútbol colombiano. El partido dejó una ola de reacciones en redes sociales, donde los memes se convirtieron en una segunda cancha para hinchas y espectadores. Deportes Tolima llegó al duelo definitivo con la obligación de una remontada histórica, luego del 3-0 recibido en Barranquilla.

El partido, jugado este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, fue clave para que los "tiburones" lograran su título. Desde el inicio, Junior demostró su superioridad, y a pesar de la remontada que Tolima intentó, el equipo barranquillero mantuvo su dominio en todo momento.

Por su parte, Tolima, que había llegado con la difícil tarea de remontar el marcador, no logró darle vuelta a la serie. A pesar del esfuerzo y la motivación de su hinchada, el equipo dirigido por Lucas González no pudo hacerle frente al sólido planteamiento de Junior, sumando así otro título para el club.



Los memes que dejó triunfo del Junior en la final de la Liga BetPlay II

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co