La historia de "John Valdez", el vendedor de tintos en Barranquilla que se hizo viral en redes

En Barranquilla, la capital del Atlántico, un vendedor de tintos callejero se ha convertido en el personaje más solicitado del momento. Se conoció por un video viral en el que aparece con una camisa que dice "John Valdez". Por su parte, Juan Valdez, la reconocida marca de café, emprendió la búsqueda de esta persona.

El hombre en cuestión fue identificado como Ángel Miguel Balaguera, un santanderiano de 73 años de edad que llegó a Barranquilla en 1978 a prestar el servicio militar. "Tengo cita hoy con ellos en un punto de Juan Valdez en el supermercado Viva", reveló el hombre en entrevista para Noticias Caracol.



"Me dijeron que están muy emocionados con lo que yo he hecho y que le ha impulsado la marca y que me tienen sorpresa. Entonces, eso fue todo lo que me dijeron, que me tienen sorpresa y voy a ver en esa ruta qué me puede ayudar Juan Valdez", aseguró el hombre. Balaguera lleva en su gorra y también en la parte de atrás de su camisa blanca el nombre "John Valdez", en referencia a la icónica marca colombiana de café.



Cuando un ciudadano lo vio en la bicicleta con su termo en la canasta de la bicicleta decidió grabarlo y ahí es cuando el vendedor de tintos se hizo viral en redes sociales. "La idea es un señor que me ve vendiendo tinto, me compra y él me dice que como yo tengo anteriormente me llamaba Juan Valdez, entonces él me dijo que para evitar problemas con la marca, hazte llamar John Valdez y me regaló los uniformes, y tengo la gorra y uniformes blancos, así como me ven".

La marca de café finalmente se puso en contacto con el vendedor de tintos y lo invitó a uno de sus locales en Barranquilla. Balaguera recibió un trato especial en el local, en donde lo invitaron a vivir la experiencia Juan Valdez y conocer su historia. Al final del encuentro la marca le regaló una bicicleta con varios productos, un emotivo momento para el vendedor.