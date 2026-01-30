Este fue el regalo que Juan Valdez le hizo a John Valdez y la reacción del vendedor de tintos

Ángel Miguel Balaguera, un vendedor de tintos santandereano de 73 años de edad que llegó a la ciudad de Barranquilla en 1978 para prestar el servicio militar y que se quedó viviendo en la capital del Atlántico, se hizo viral en los últimos días tras ser captado en cámara por un ciudadano que publicó un particular video en redes sociales, en el cual se ve a este hombre con una camisa blanca que decía el nombre de John Valdez y usando la tipografía de Juan Valdez, empresa de café que lo estuvo buscando para darle una sorpresa. En medio de lágrimas, Ángel agradeció a la marca.



¿De dónde salió el nombre de John Valdez?

Horas antes de la grata sorpresa que se llevó, el vendedor informal habló con Noticias Caracol sobre cómo fue el contacto que ‘John Valdez’ tuvo con la empresa Juan Valdez. “Tengo cita hoy con ellos en un punto. Me dijeron que estaban muy emocionados con lo que yo he hecho, que les ha impulsado la marca y que me tienen sorpresa”.

La historia de su marca personal comenzó con un conocido que le recomendó no utilizar la marca de Juan Valdez “para evitar problemas. Me dijo ‘hazte llamar John Valdez’ y me regaló los uniformes. Tengo la gorra y camisas blancas”.

Tras hacerse conocido a nivel Nacional, la marca Juan Valdez logró contactar a ‘John Valdez’, quien se encontraba trabajando con su venta de tintos en la ciudad de Barranquilla. La gran sorpresa que se llevó don Ángel Miguel fue un regalo por parte de la empresa de café.



El regalo a John Valdez fue una moto eléctrica para que 'John Valdez' pueda continuar vendiendo sus tintos por las calles de Barranquilla y por supuesto que la reacción de don Ángel no se hizo esperar: “Uy, ¿cómo así?”.

Usuarios de redes sociales se unieron a la tendencia y comentaron esta historia. “Qué ganas de tomarme un cafecito John Valdez”, “iniciativas como estas realmente llenan el alma. Arriba, Juan y John” y “deberían hacerlo imagen de Juan Valdez por 1 Año; sería genial” fueron algunas de las reacciones de los internautas.

