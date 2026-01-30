En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Dura despedida en el Desafío Siglo XXI: dupla clave abandona la competencia tras el Box Negro

Dura despedida en el Desafío Siglo XXI: dupla clave abandona la competencia tras el Box Negro

Los ocho participantes sentenciados se enfrentaron al Desafío a Muerte en el Box Negro. Tras una competencia intensa, una dupla clave no logró superar el recorrido y quedó eliminada del programa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Dura despedida en el Desafío Siglo XXI: dupla clave abandona la competencia tras el Box Negro
Dupla clave abandona la competencia tras el Box Negro. -
Desafío Siglo XXI

Los concursantes enviados al Box Negro en el Desafío del Siglo XXI se prepararon esta noche para disputar su permanencia en el programa. Los equipos que llegaron sentenciados representaban a las casas Neos y Gamma. Por Neos ingresaron Valentina y Rata, junto con Deisy y Potro, mientras que desde Gamma accedieron Rosa y Gero, además de Valkyria y Gio.

La prueba que debían enfrentar consistió en un circuito físico con varios obstáculos, conocido como Desafío a Muerte, donde los primeros en completarlo aseguraban su continuidad en la competencia. Durante la actividad, Rosa y Gero fueron los primeros en llegar a la campana, pero tuvieron que regresar a completar un obstáculo que habían pasado de manera incorrecta, según lo indicó el juez de la competencia.

La pareja que se despide del Desafío Siglo XXI

Al final, la pareja conformada por Rata y Valentina fue la primera en completar el circuito correctamente, asegurando así su permanencia en el programa. Rosa y Gero lograron finalizar el recorrido tras repetir la sección indicada, mientras que Valkyria y Gio completaron la prueba en tercer lugar. Por su parte, Deisy y Potro no lograron superar el circuito, lo que determinó su eliminación.

Tras conocer la noticia, los participantes restantes se acercaron a despedir a Deisy y Potro. Durante este momento, varios de los concursantes expresaron su reconocimiento por el esfuerzo mostrado a lo largo de su participación en el reality. Gio manifestó su afecto hacia Potro, describiéndolo como un hermano dentro de la competencia, y expresó lo difícil que fue enfrentar su eliminación.

Además, Rata se acercó a Deisy para ofrecerle palabras de apoyo y le pidió que esperara fuera del programa para continuar con su relación. Deisy aceptó la solicitud, frente a la mirada de los demás concursantes. Antes de salir, Potro realizó un último gesto emotivo al gritar el nombre de su hija en la Ciudad de las Cajas, cerrando así su participación en el programa.

En paralelo, Andrea Serna, presentadora del programa, aprovechó la emisión para revisar cómo habían cumplido las casas sus respectivos castigos. En el caso de Gamma, se constató que Zambrano, su capitán, no participó activamente en la realización de la penitencia, generando la desaprobación de sus compañeros. Sin embargo, la presentadora aclaró que, a pesar de las dificultades, el equipo completó el castigo establecido.

