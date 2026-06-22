Lumumba Vea, el famoso hincha estatua que estará en el partido RD del Congo vs. Colombia

Lumumba Vea es una imagen recurrente en memes o videos graciosos en la comunidad futbolística. Su pose y presencia llaman la atención en todos los partidos de la República Democrática del Congo (próximo rival de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol). Se pone de pie durante los 90 minutos del partido; no importa si su equipo hace gol o el mundo se caiga, él no se mueve. Rígido, con una mano levantada y la mirada imperturbable.

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Este es, probablemente, el fan más icónico que toda África podría tener como representación. De hecho, en su país es tan querido que los jugadores de la Selección del Congo pidieron que estuviera presente en sus partidos de la Copa del Mundo. Este 22 de junio llegó a México después de una cuarentena anti-ébola. En ese sentido, Lumumba Vea estará en el partido RD del Congo vs. Colombia. ¿Pero quién es este personaje y por qué se le dice así? Esta es su historia.

Michel Nkuka Mboladinga: el hombre detrás del mito

Su nombre real es Michel Nkuka Mboladinga. Vino a conocer la fama global en 2025, cuando asistió a la Copa Africana de Naciones en Marruecos y se robó las miradas de las transmisiones cuando los congoleños entraban al campo de juego. Pero su fidelidad al seleccionado de su país se remonta a 2013, según la página oficial de los Juegos Olímpicos. Incluso es miembro activo de la asociación de animadores del combinado africano.



Mboladinga siempre es visto con un traje que lleva los colores de la bandera de la República Democrática del Congo (azul, rojo y amarillo). Antes de que se escuche el pitazo inicial, llega, acomoda una butaca, se sube en ella y, cuando ya todo está listo, fija su mirada al horizonte, pone en alto su brazo derecho y su cara no emite ninguna expresión durante los 90 minutos.



El hombre que se convierte en estatua por su país 🇨🇩⚽

Mientras todo el estadio salta, grita y se mueve al ritmo de la tribuna, él permanece completamente inmóvil. No es un juego, no es un reto de redes sociales; es el homenaje más silencioso y poderoso del fútbol africano.

Este… pic.twitter.com/EgdzuuiRTL — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) June 18, 2026

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El homenaje al líder Patrice Lumumba

Esta no es una pose improvisada; es una posición que evoca directamente al líder político Patrice Lumumba, un ícono absoluto para los congoleños.

Patrice Lumumba fue un líder y activista del Congo (cuando el territorio era conocido como Zaire) que promovía el anticolonialismo. Ocupó el puesto de primer ministro cuando su país alcanzó la independencia tras la ocupación de Bélgica. A sus cortos 35 años, el líder fue asesinado.

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Mboladinga se toma la tarea de posar exactamente igual a la estatua de Patrice Lumumba. Es una “misión” patriótica para honrar la memoria histórica del Congo y darle moral al equipo de su corazón. Este homenaje le valió el apodo de "Lumumba Vea" o "Dr. Lumumba".

Por un momento, los fanáticos congoleños temieron que "Lumumba Vea" no fuera parte de la hinchada que acompañaría al país en la Copa Mundial de Fútbol. Y es que estuvo ausente en el primer compromiso, que la República del Congo jugó contra Portugal. El aficionado tuvo que pasar por una estricta cuarentena por el brote de ébola que circula en su país de origen.

Por fortuna, las autoridades sanitarias ya descartaron que portara la enfermedad. Por lo tanto, este ícono de África central seguramente será captado por las cámaras de la transmisión oficial del Mundial, por primera vez, mientras su equipo se enfrenta a la Tricolor.

María Paula Rodríguez Rozo

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