Mayo tendrá dos lunas llenas en 2026: fechas, significado y cómo observarlas

El calendario astronómico de mayo presenta una particularidad poco frecuente: dos lunas llenas en un mismo mes. La primera, conocida como "luna de las flores", marcará el inicio del mes, mientras que la segunda, llamada "luna azul", cerrará el calendario. Ambas lunas llenas de mayo formarán parte de una serie de "microlunas", término que se utiliza cuando la Luna llena o nueva coincide con su punto más alejado de la Tierra, conocido como apogeo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En estas condiciones, el satélite natural se percibe ligeramente más pequeño y menos brillante en comparación con una superluna, que ocurre cuando está más cerca del planeta. Para la primera luna llena de mayo, la distancia entre la Tierra y la Luna será superior al promedio habitual, lo que explica su clasificación dentro de este fenómeno.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Estas lunas llenas llegan poco después de la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas realizaron un viaje alrededor de la Luna durante varios días. La misión generó interés global por la exploración lunar y permitió obtener nuevas imágenes del satélite. Desde la Tierra, aunque a gran distancia, es posible identificar algunas formaciones en su superficie, especialmente con binoculares o telescopios básicos.



Fecha exacta de las dos lunas llenas de mayo

Luna de las flores

Durante mayo habrá dos momentos destacados para quienes siguen los ciclos lunares. La primera luna llena, conocida como "luna de las flores", alcanzará su punto máximo el 1 de mayo en horas de la noche, aunque será visible como llena durante varias noches consecutivas, especialmente entre el 30 de abril y el 2 de mayo.



El nombre "luna de las flores" proviene de tradiciones indígenas de Norteamérica y se relaciona con la época del año en la que florecen numerosas plantas, especialmente en regiones como las Grandes Llanuras. Sin embargo, distintas comunidades han utilizado otros nombres basados en sus ciclos naturales.

Publicidad

Algunos pueblos la asociaban con la cosecha de frutas, como fresas o moras, mientras que otros la vinculaban con momentos específicos del calendario agrícola o social.



Luna azul

La segunda luna llena ocurrirá el 31 de mayo, poco antes del amanecer. Esta será la última del mes y se clasifica como "luna azul" según el calendario, ya que se trata de la segunda luna llena dentro de un mismo mes, un fenómeno que no ocurre todos los años.

Por otro lado, la "luna azul" no tiene que ver con su color, pues el término se utiliza para describir la segunda luna llena de un mismo mes. Su origen se remonta a expresiones antiguas que hacían referencia a eventos poco comunes.

Publicidad

Según CNN, en casos excepcionales la Luna puede adquirir un tono azulado. Esto sucede cuando partículas muy finas en la atmósfera, como polvo o humo, alteran la forma en que la luz se dispersa. Un ejemplo histórico ocurrió tras la erupción del volcán Krakatoa en el siglo XIX, cuando se reportaron cambios en los colores del cielo y la Luna.



Cómo observar mejor las lunas llenas de mayo

Para apreciar estos eventos no se requiere equipo especializado. La Luna llena es visible a simple vista desde cualquier lugar con condiciones climáticas favorables. Sin embargo, hay algunas recomendaciones básicas que pueden mejorar la experiencia:



Buscar espacios abiertos con una vista despejada del horizonte

Evitar luces intensas cercanas, como faroles o edificios iluminados

Observar el momento en que la Luna aparece al atardecer, cuando suele verse más grande debido a un efecto visual

Calendario de las próximas lunas llenas en 2026

Después de mayo, el calendario lunar continuará con varios eventos a lo largo del año. Estas son las fechas previstas para las siguientes lunas llenas:



29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna del ciervo

28 de agosto: luna del esturión

26 de septiembre: luna del maíz

26 de octubre: luna del cazador

24 de noviembre: luna del castor

23 de diciembre: luna fría

Algunas de estas coincidirán con superlunas, especialmente en los últimos meses del año, cuando la Luna estará más cerca de la Tierra.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co