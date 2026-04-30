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Noticias Caracol  / MUNDO  / El movimiento que fue clave para capturar a la suegra de Carolina Flores en Venezuela

El movimiento que fue clave para capturar a la suegra de Carolina Flores en Venezuela

La mujer abordó un vuelo internacional e hizo escala en Panamá antes de llegar a Caracas, ciudad en la que fue arrestada.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Carolina Flores
La mujer estaba en un sector exclusivo de Caracas.
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Érika María Herrera, señalada como principal sospechosa del asesinato de Carolina Flores, fue detenida el 30 de abril en Venezuela, luego de que autoridades mexicanas activaran una alerta roja de Interpol para localizarla a nivel internacional. La mujer había escapado tras el crimen que acabó con la vida de la exreina de belleza mexicana. La captura se produjo en un apartamento de un sector exclusivo de Caracas poco después que se formalizara la alerta roja de Interpol en su contra.

El homicidio de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril, pero fue reportado por el esposo de la víctima un día después. Después de este hecho, Herrera emprendió la huida. La justicia inició la búsqueda de la sospechosa, incluso dieron con el conductor del vehículo que la mujer de 63 años abordó sin rumbo fijo para desaparecer de la justicia.

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Su llegada al país suramericano ocurrió por azar. Un periodista de Venezuela reveló que la mujer habría tomado el vuelo más próximo del aeropuerto al que llegó, cuyo destino correspondía a Caracas. Herrera llegó a esta ciudad el 16 de abril, mismo día en el que reservó el apartamento en el que fue encontrada a través de Airbnb.

El elemento clave para capturar a Flores

La detención de Herrera ocurrió antes que quedara en firme la alerta roja de la Interpol para extender la búsqueda de la sospechosa a varios países. Las autoridades venezolanas llegaron hasta el apartamento donde la mujer se quedaba. Al parecer, Erika María opuso resistencia y discutió con los uniformados de la Interpol; incluso alegó que por estar fuera del país, no podía ser detenida por un delito que, según ella, no cometió.

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Sin embargo, esta misma resistencia fue suficiente para que los uniformados la arrestaran por desacato a la autoridad, medida que permite la detención por 48 horas. En ese lapso de tiempo, la alerta internacional fue formalizada. Ahora Erika Herrera está detenida en una celda de la Interpol, en la sede de Caracas, a la espera que proceda la extradición a México. Allí, tendrá que responder por el delito de feminicidio.

Paula Rozo
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