Reconocida presentadora tuvo que acudir a urgencias luego de pintarse el cabello: ¿qué le pasó?

La reconocida presentadora Mónica Hernández compartió una experiencia de salud que la obligó a acudir a urgencias después de presentar una reacción adversa tras aplicarse un tinte para el cabello. La comunicadora social explicó que ha utilizado durante años estos productos para el cabello con el fin de cubrir la aparición de canas. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a notar cambios en la reacción de su piel al producto.

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Según relató a La Red, esta práctica hacía parte de su rutina personal de cuidado estético, con preferencia por tonos castaños y rubios que considera más acordes a su estilo. Al principio, expresó que aparecía una leve picazón en el cuero cabelludo tras la aplicación del tinte, una molestia que desaparecía con el paso de los días y que no le generó mayor preocupación en un inicio.

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Reconocida presentadora sufrió reacción alérgica luego de pintarse el cabello

Hernández explicó que inicialmente sintió una leve picazón después de aplicarse el tinte, algo que había ocurrido en ocasiones anteriores sin mayores consecuencias. No obstante, en esta oportunidad la molestia fue aumentando con el paso de los días. La situación se volvió más evidente tras una nueva aplicación del producto, cuando la irritación se intensificó y dejó de ser un síntoma pasajero.



"Desde hace algunos meses me empezó a picar un poquito. Yo me ponía el tinte y ya me picaba la primera semanita un poquito, pero me pasaba. La semana pasada ya tuve un cuadro muchísimo más grave. Me puse el tinte, me empezó a picar y yo me rasqué, me rasqué, me picaba. Amaneció el domingo y cuando me toqué la frente ya no era mi frente", expresó.



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Al día siguiente, al despertar, notó cambios visibles en su rostro que la preocuparon. Ante la alteración en su piel y el aumento de la molestia, decidió acudir de inmediato a un servicio de urgencias. "Me dio mucho susto porque todo lo que le pasa a uno en la cara es peligroso. Inmediatamente me inyectaron, una inyección muy fuerte, muy dolorosa".

En urgencias fue valorada por personal de salud que determinó que se trataba de una reacción alérgica severa. Como parte del tratamiento inicial, recibió medicación para controlar la inflamación y los síntomas asociados.

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De acuerdo con la información conocida, el cuadro requirió varias horas de observación médica antes de que pudiera ser dada de alta. Posteriormente, le fueron formulados medicamentos para continuar el manejo de la reacción alérgica desde casa.

Hernández mencionó que, además del tinte, en los días previos también había utilizado otros productos sobre la zona afectada, lo que podría haber contribuido a la reacción.

Aunque en el momento de la atención no se logró establecer con exactitud el agente específico que provocó la reacción, los médicos consideraron como posibles causas el propio tinte para el cabello, sus componentes químicos o la combinación con otros productos aplicados en la piel en un intento por aliviar la picazón.

Tras el episodio, Hernández ha estado investigando y consultando información relacionada con este tipo de reacciones, con el fin de entender mejor lo ocurrido. "El cuero cabelludo es tremendo, es la parte más sensible de toda la piel. Hay que estar mucho más atentas".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co