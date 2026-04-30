Ordenan arresto de Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por desacato

El Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó el arresto por cinco días de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. De acuerdo con el radicado, la decisión se tomó porque se "incurrió en desacato al fallo de tutela proferida el 16 de diciembre de 2025".



"Imponer como sanción a Jorge Iván Ospina Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre, en calidad de Agente Especial Interventor de la Nueva Promotora de Salud S.A. – NUEVA EPS, de cinco (5) días de arresto en las instalaciones que posteriormente se determine y una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales", se lee en el radicado del juzgado.



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