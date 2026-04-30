En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO LILI PINK
CORTES DE AGUA BOGOTÁ
DRON AEROPUERTO EL DORADO
CAPTURAN A SUEGRA DE CAROLINA FLORES
ENCUESTA INVAMER

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Ordenan arresto de Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por desacato

Ordenan arresto de Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por desacato

Un juzgado de Bogotá ordenó el arresto de Jorge Iván Ospina por desacato. La decisión se toma en contra del interventor de la Nueva EPS por no cumplir con un fallo de tutela.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de abr, 2026
Comparta en:
Ordenan arresto de Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, por desacato
Jorge Iván Ospina.
Colprensa

El Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó el arresto por cinco días de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. De acuerdo con el radicado, la decisión se tomó porque se "incurrió en desacato al fallo de tutela proferida el 16 de diciembre de 2025".

"Imponer como sanción a Jorge Iván Ospina Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre, en calidad de Agente Especial Interventor de la Nueva Promotora de Salud S.A. – NUEVA EPS, de cinco (5) días de arresto en las instalaciones que posteriormente se determine y una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales", se lee en el radicado del juzgado.

Noticia en desarrollo...

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jorge Iván Ospina

Nueva EPS

EPS

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad