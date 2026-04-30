Nuevo fichaje: OPPO presenta a Luis Díaz como su nuevo embajador en Colombia

La compañía tecnológica OPPO confirmó la incorporación del futbolista Luis Díaz como su embajador oficial para el mercado colombiano. Bajo la campaña denominada “Lucho en cada momento”, el deportista asume este rol con el objetivo de promover el uso de la tecnología como herramienta de progreso en el país. Según la organización, la elección responde a afinidades en valores como la resiliencia y la innovación.

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En el marco de esta estrategia, se presentó la iniciativa “Lucho por Colombia”, un proyecto de responsabilidad social ejecutado por la marca en conjunto con la Fundación Luis Díaz y el operador Claro. El programa está diseñado para reducir la brecha digital en el departamento de La Guajira y proyecta beneficiar a más de 500 personas.

Foto: Cortesía OPPO Colombia.

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La ejecución de este proyecto se divide en tres ejes: la instalación de infraestructura para acceso a internet, la dotación de dispositivos tecnológicos y la construcción de un centro de formación para el desarrollo de habilidades digitales en la región.

El anuncio coincide con la llegada de la serie Find a Colombia, una línea que desde su lanzamiento global en 2018 se ha posicionado en el segmento de alta gama mediante innovaciones en hardware y fotografía.

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OPPO Find N6

El nuevo OPPO Find N6, primer plegable de esta serie en ingresar al país, presenta las siguientes características:



Ingeniería de pantalla sin pliegues:

Incorpora una bisagra flexible de titanio de segunda generación y cristal con tecnología deautoalisadopara reducir la visibilidad del pliegue interno.



Incorpora una bisagra flexible de titanio de segunda generación y cristal con tecnología deautoalisadopara reducir la visibilidad del pliegue interno. Sistema óptico:

Desarrollo conjunto conHasselbladque integra un sensor principal de 200 MP para la cámara.



Desarrollo conjunto conHasselbladque integra un sensor principal de 200 MP para la cámara. Procesamiento enfocado en multi tarea:

Equipado con procesador Snapdragon de última generación y funciones de productividad multitarea como Free-FlowWindow.

De acuerdo con la consultora Counter point Research, OPPO se mantiene entre los cinco mayores fabricantes de smartphones a nivel mundial, con un crecimiento sostenido en el segmento premium.

Según los directivos de la compañía, este movimiento representa una evolución en su operación en Colombia, pasando de la comercialización de equipos a la implementación de acciones con impacto en el desarrollo local, “El nuevo momento de OPPO marca una evolución: de innovar a generar impacto. Es escuchar, conectar a toda una generación joven del país”, concluyó Juan Maldonado, el PR Manager de Colombia de OPPO.

