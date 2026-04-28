¿Qué pasó con Canva? Usuarios reportan problemas de acceso a la plataforma

Usuarios de distintas partes del mundo reportaron en redes sociales fallas para acceder a Canva, una de las plataformas de diseño más utilizadas en la actualidad. Los inconvenientes comenzaron a generar preocupación entre quienes dependen de este servicio para tareas académicas, laborales y de creación de contenido.

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De acuerdo con un aviso publicado en la propia página de estado de la plataforma, la compañía reconoció que algunos usuarios presentan dificultades para ingresar. “Algunos usuarios pueden tener problemas para acceder a Canva”, señala el mensaje, en el que también se indica que el incidente se encuentra “en investigación” y que los equipos técnicos trabajan para identificar la causa del problema.

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