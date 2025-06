Reviven polémicas declaraciones de Florinda Meza sobre los hijos de Chespirito: "Grandes defectos"

La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en Max, 'Chespirito: sin querer queriendo', está causando revuelo en redes sociales, especialmente por el retrato que se ha hecho sobre cómo surgió la relación amorosa entre el humorista y Florinda Meza. A través de la historia se revivió una polémica que ocupó titulares de la prensa rosa mexicana hace varios años, pero que ahora tiene un impacto mucho más internacional: la infidelidad de Roberto Gómez a su esposa y madre de sus seis hijos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de todo el revuelo causado, Florinda Meza enfermó, aparentemente, porque le está afectando emocionalmente la manera en la que la están retratando en la producción audiovisual y pidió respeto por ella y por la memoria de Chespirito. Pero las redes sociales no perdonan ni olvidan y es por eso que, en medio de lo que se está conociendo a través de la serie, los internautas le han sumado al debate viejas entrevistas que dio la mujer hablando sobre su relación con Chespirito y refiriéndose negativamente a la familia que el humorista formó con su exesposa.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre los hijos de Chespirito?

Una de las entrevistas que se han hecho tendencia en plataformas digitales ahora es la que la pareja concedió en el año 2004 para el programa chileno Pasiones de TVN. En medio de la conversación, la pareja contó detalles sobre el inicio de su relación, cuando Roberto Gómez tenía una esposa y seis hijos, y la misma Florinda Meza estaba comprometida con Enrique Segoviano, director de 'El Chavo'. La actriz mexicana indicó que al principio todo parecía indicar que el humorista no era el indicado, pues tenía "defectos" como su familia.

Publicidad

"Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa", dijo Meza hace más de 20 años, palabras por las que está siendo duramente juzgada en la actualidad. En la entrevista, cuando Chespirito escucha a Florinda referirse a su exesposa e hijos como "defectos", decide intervenir. "No, ¿cómo defectos? Tengo seis hijos maravillosos. ¿Cómo puede uno llamarlos 'defectos'?", rectificó en ese momento el famoso humorista que murió en 2014. Florinda Meza nuevamente tomó la palabra y dijo: "Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto".

"¿Esto es real?; "¿De verdad dijo eso frente a las cámaras?"; "Los hijos jamás son defectos"; "Menos mal él defendió a sus hijos"; "Se equivocó rotundamente al decir eso"; "Florinda Meza fue muy cruel"; "El único defecto de Chespirito era Florinda"; "Yo no permito que digan eso de mis hijos"; "Los hijos no exageraron en la serie", son algunas de las reacciones que reciben estas declaraciones por parte de los internautas en redes sociales.

Publicidad

Florinda Meza no tardó en reaccionar a la polémica

Ante toda la indignación que causaron las declaraciones de Florinda, un seguidor de la actriz mexicana le preguntó directamente en su cuenta de Instagram si se arrepentía de haberse referido a los hijos y exesposa de Chespirito como "defectos". La mujer de 76 años respondió elocuentemente y señaló que todo fue "un modo de hablar", pero que nunca tuvo la intención de ofender a la familia de Gómez Bolaños y que mucho menos los ve realmente como algo negativo.

"Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica", respondió la mujer aclarando también que hoy en día muchas entrevistas son sacadas de contexto por cuenta de los clips de redes sociales. Florinda Meza agregó en su respuesta que "Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL