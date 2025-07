Cómo nació El Chavo del 8, según Florinda Meza: actriz "desmiente" serie de Chespirito

Florinda Meza, actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, habló públicamente sobre el origen de El Chavo del 8, uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, doña Florinda ofreció su versión de los hechos, "desmintiendo" algunos elementos presentados en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la actriz, el personaje de El Chavo no nació como parte de un plan estructurado ni como una estrategia para competir con otros programas, sino como una respuesta creativa ante una situación imprevista: la salida temporal de Rubén Aguirre, quien interpretaba al Profesor Jirafales. Florinda aseguró que esta ausencia obligó a Gómez Bolaños a improvisar un nuevo contenido para llenar el espacio en la programación del Canal 8.



¿Cómo se creó El Chavo del 8?

“Ante la inminente partida de Rubén, Roberto tuvo que inventar algo. Mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos”, escribió Meza en su publicación. Ese sketch, protagonizado por Chespirito como un niño y Ramón Valdés como el globero, ya había sido bien recibido por el público en emisiones anteriores. Fue entonces cuando, “de manera provisional y por emergencia”, se retomó la idea y se adaptó a un nuevo formato.

Florinda recalcó que la aceptación inmediata del público motivó a Roberto a repetir el sketch, esta vez con nuevas situaciones y personajes. Así comenzó a tomar forma el universo de El Chavo del 8, con figuras como Don Ramón, La Chilindrina, Doña Florinda y El Profesor Jirafales. “Y así, sin querer queriendo, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión”, concluyó Meza.

Publicidad

Florinda Meza critica la serie sobre Chespirito

La serie Chespirito: Sin querer queriendo ha generado una ola de comentarios desde su estreno, especialmente por la forma en que representa los inicios del programa y la dinámica entre los miembros del elenco. En uno de los episodios, se sugiere que Roberto Gómez Bolaños reunió estratégicamente a un equipo de actores para lanzar El Chavo del 8 como una apuesta para competir con otros programas del momento. Meza se sostiene que “eso no pasó, pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así”.

También negó que el programa haya sido concebido con la intención de “pegarle a la competencia”. Según ella, Gómez Bolaños no trabajaba con ese tipo de motivaciones. “Roberto no escribió El Chavo para pegarle a la competencia… pero le pegó”, escribió, haciendo alusión al éxito inesperado que tuvo el programa desde sus primeras emisiones. “Su genialidad no está en el vestuario, o en los actores, esos son complementos de su verdadero secreto: los libretos”, añadió.



"La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena": Florinda Meza

En su mensaje, Florinda Meza también habló de las críticas y ataques personales que ha recibido, especialmente tras el estreno de la bioserie. Aunque evitó referirse directamente a las acusaciones, dejó claro que no tiene intención de responder a cada una de ellas. “Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!”, escribió.

Publicidad

"Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'. Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de 4 generaciones, sin barreras, sin fronteras", puntualizó.

Por supuesto, la publicación de Florinda Meza provocó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Hay quienes apoyan los argumentos de la actriz; no obstante, también hay quienes la critican y defiende la bioserie. "Señora, por favor, pare ya de estar hablando por Él. Muchas 'verdades' que llama usted seguramente usted misma las condicionó y, así mismo, fueron escritas en su libro. Todo para quitar protagonismo a su esposa y sus Hijos", "Dos de los siete 'defectos', como usted llamó a los hijos de Roberto, participaron en la creación de esta serie, y también tienen derecho a contar su versión de la historia, aunque no sea de su agrado o no la comparta", "Nadie me hará no quererla señora bonita ❤️👏👏", fueron algunas opiniones.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL