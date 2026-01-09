Sorpresa en el Tolima: avistan venado rojo andino que está en alto riesgo de extinción

Un inusual y sorprendente avistamiento en el norte del Tolima quedó registrado en video: se trata de un venado rojo andino, animal en alto riesgo de extinción, que se paseaba cerca de una carretera la vía Murillo–Manizales.

El concejal de Ibagué, Giovanny Martínez, fue el que se percató de la presencia del animal mientras se movilizaba en su vehículo, junto a su familia, por la zona de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados. De acuerdo con sus declaraciones a medios de comunicación, por un pequeño trancón pararon en un costado de la vía algunos minutos y en ese momento lograron grabar las imágenes que se volvieron virales.

Más adelante, al consultar con habitantes de la zona sobre la presencia de este animal, le confirmaron que se trataría de una hembra, aunque “los lugareños nos dijeron que nadie lo había visto, que era algo fenomenal (…) Nos hace muy felices de tener la fortuna de encontrarlo’”, señaló en cabildante en Caracol Radio.



Aunque el avistamiento de este venado rojo andino causó emoción, algunos usuarios de redes sociales también expresaron su preocupación por la posibilidad de que la revelación de la ubicación del animal pueda generar ataques en su contra.



Diego Páramo, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), explicó en el mismo medio que se trata de un sorpresivo avistamiento porque este mamífero suele ocultarse permanentemente de los humanos y alertó que se trata de una especie muy apetecida por su carne, aunque – por fortuna - actualmente las prácticas de caza se han ido reduciendo en Colombia. Sin embargo, “la especie presenta muchas amenazas por la caza y la destrucción del medioambiente”, explicó Páramo.

Colombia posee cinco especies de venados nativos, entre ellas el Mazama, que es físicamente similar al Chital (especie traída por Pablo Escobar), pero de menor tamaño y con cornamentas mucho más pequeñas. Mazama Rufina, conocido como el venado rojo Andino, es endémico de la región andina. En el Magdalena Medio existieron venados nativos hace siglos, pero desaparecieron debido a la ganadería y la reducción de bosques hace 200 o 300 años.



La amenaza de los "narcovenados" de Pablo Escobar

Mientras el mundo ha centrado su atención durante cuatro décadas en los hipopótamos de la Hacienda Nápoles, una nueva sombra emerge en los bosques del Magdalena Medio: los venados Chital. Traídos ilegalmente desde Asia por el narcotraficante Pablo Escobar, estos animales han pasado desapercibidos, reproduciéndose en silencio y convirtiéndose en una amenaza silenciosa para el ecosistema colombiano.

Aunque su apariencia es casi idéntica a la del famoso "Bambi" de Disney, su impacto biológico es todo lo contrario a una película infantil. David Echeverri, jefe de la oficina de gestión de la biodiversidad de Cornare, explicó en Los Informantes que se trata de la especie Chital, originaria de Asia. A diferencia de los hipopótamos, que son carismáticos y fáciles de avistar, los chitales tienen un comportamiento “muy sensitivo, digamos muy ariscos”, lo que les permitió colonizar el territorio sin ser detectados por años.

El peligro radica en su condición de especie invasora. Echeverri advierte que esta especie “tiene unas capacidades adaptativas bastante poderosas” y que, en otras partes del mundo donde han sido introducidos, como Hawái o Texas, han causado la destrucción de bosques nativos, erosión y el desplazamiento del venado de cola blanca. En el contexto colombiano, se teme que puedan desplazar a la fauna local como la danta y el chigüiro.

La diferencia de los hipopótamos, que representan un peligro físico directo por ataques, los venados Chital amenazan la seguridad alimentaria de otras especies y la economía local. Los pobladores de Doradal, Antioquia, han empezado a notar que estos animales afectan la rotación del pasto en las fincas ganaderas. Según los testimonios recogidos en la zona, el venado “dañar la rotación del pasto... que porque no deja retoñar el pasto”.

La ONU considera a las especies invasoras como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, generando costos globales superiores a los 423.000 millones de dólares anuales. En Colombia, aunque todavía no se conocen todos los efectos negativos, el riesgo es inminente debido a su alta tasa de natalidad, que podría ser superior a una cría por año en el trópico.