En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DIÁLOGO PETRO Y TRUMP
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del bolívar venezolano hoy, viernes 9 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

Precio del bolívar venezolano hoy, viernes 9 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

La moneda venezolana sigue subiendo este viernes, en medio del impacto económico y político generado tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Bolivar venezolano
Precio del bolívar venezolano hoy, viernes 9 de enero de 2026. -
Getty Images

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este viernes 9 de enero la referencia oficial del tipo de cambio que regirá las operaciones económicas durante la jornada, confirmando que la depreciación del bolívar frente al dólar y otras monedas continúa. La entidad fijó la cotización del dólar estadounidense en 325,3894 bolívares por dólar, lo que representa un aumento con respecto a días previos y mantiene la tendencia al alza observable desde finales de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La cifra oficial del BCV se obtiene a partir del promedio ponderado de las operaciones diarias en las mesas de cambio de la banca, y funciona como referencia para transacciones formales dentro del país. Esta actualización indica que la divisa estadounidense sigue ganando terreno frente a la moneda local, un patrón que se ha observado de manera sostenida en los primeros días del año.

Últimas Noticias

  1. Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM viernes 14 de noviembre
    Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM viernes 14 de noviembre -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del dólar hoy, viernes 9 de enero de 2026, en Colombia: volvió a bajar la TRM

  2. Cuánto le pueden subir de arriendo en 2026 si pagaba $2 millones en 2025, según IPC
    Getty Images/ Freepik
    ECONOMÍA

    La razón por la que le podrían subir más de $100 mil en el arriendo en 2026, tras anuncio de IPC

En las jornadas previas, el dólar había cerrado alrededor de 321,03 bolívares por dólar al 8 de enero, mientras que el 7 de enero la tasa fue de aproximadamente 311,88 bolívares por dólar y el 6 de enero se ubicó cerca de 308,15 bolívares por dólar. Estos números muestran un patrón ascendente sostenido en el tipo de cambio oficial.

Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 9 de enero

MonedaSímboloTasa BCV
EuroEUR379,64157466
YuanCNY46,61004712
Lira TurcaTRY7,56001684
RubloRUB4,04195873

EE. UU. dice que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos dijo este viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

AFP
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Crisis en Venezuela

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad