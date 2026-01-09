Precio del bolívar venezolano hoy, viernes 9 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este viernes 9 de enero la referencia oficial del tipo de cambio que regirá las operaciones económicas durante la jornada, confirmando que la depreciación del bolívar frente al dólar y otras monedas continúa. La entidad fijó la cotización del dólar estadounidense en 325,3894 bolívares por dólar, lo que representa un aumento con respecto a días previos y mantiene la tendencia al alza observable desde finales de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cifra oficial del BCV se obtiene a partir del promedio ponderado de las operaciones diarias en las mesas de cambio de la banca, y funciona como referencia para transacciones formales dentro del país. Esta actualización indica que la divisa estadounidense sigue ganando terreno frente a la moneda local, un patrón que se ha observado de manera sostenida en los primeros días del año.

En las jornadas previas, el dólar había cerrado alrededor de 321,03 bolívares por dólar al 8 de enero, mientras que el 7 de enero la tasa fue de aproximadamente 311,88 bolívares por dólar y el 6 de enero se ubicó cerca de 308,15 bolívares por dólar. Estos números muestran un patrón ascendente sostenido en el tipo de cambio oficial.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 9 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 379,64157466 Yuan CNY 46,61004712 Lira Turca TRY 7,56001684 Rublo RUB 4,04195873

EE. UU. dice que incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Estados Unidos dijo este viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.



El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.



AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

vgomezgo@caracoltv.com.co