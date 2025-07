Andy Byron, CEO de Astronomer e implicado en escándalo por infidelidad, renunció a su cargo

El ejecutivo de empresas y CEO de Astronomer, Andy Byron, fue visto en un concierto de Coldplay con una mujer, inicialmente identificada Kristin Cabot, jefe de recursos humanos de la misma empresa. El hombre está en el ojo del huracán por una presunta infidelidad al asistir y mostrarse muy cercano a la mujer durante el evento. Byron había sido suspendido de su cargo y la empresa dijo que presentó su renuncia.

"Como se mencionó anteriormente, Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió", se lee en un comunicado de la empresa de infraestructura de datos Astronomer. En el texto aseguraron que Byron "presentó su renuncia y la junta directiva la aceptó".

Desde Astronomer dijeron que la junta comenzará la búsqueda del próximo director ejecutivo, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, continúa como director ejecutivo interino. La empresa había dicho que "está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad".

En el más reciente comunicado, Astronomer dijo que antes de esta semana eran conocidos como pioneros en el ámbito de DataOps, "ayudando a los equipos de datos a impulsar todo, desde la analítica moderna hasta la IA de producción. Si bien la percepción de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y el trabajo que realizamos para nuestros clientes no lo han hecho".

Por último, la empresa dijo que seguían "haciendo lo que mejor sabemos hacer: ayudar a nuestros clientes con sus problemas más complejos de datos e IA".



¿Quién era la mujer que estaba con Andy Byron en el concierto?

Algunas versiones señalaron al inicio del escándalo que la mujer vista junto a Andy Byron era Kristin Cabot, directora de personal de esa empresa. Sin embargo, más adelante se dijo que era la vicepresidenta de Recursos Humanos de Astronomer, Alyssa Stoddard. La empresa negó la presencia de Cabot y Stoddard durante el concierto, y aseguró en un comunicado que "ningún empleado apareció en el video".

Lo que si fue confirmado es que la mujer vista junto a Byron no era su esposa, lo que apoya la tesis de una posible infidelidad por parte del ejecutivo. La fanática de Coldplay que grabó el momento y con el cuál su video se volvió viral, dijo que "no tenía idea de quién era la pareja". La mujer, en declaraciones para el medio The US Sun, dijo que "simplemente pensé que capté una reacción interesante a la cámara del beso y decidí publicarla (...) Una parte de mí se siente mal por poner patas arriba la vida de estas personas, pero juega juegos estúpidos gana premios estúpidos".



¿Quién es Andy Byron, exCEO de Astronomer, envuelto en polémica por posible infidelidad?

Andy Byron era el CEO o Chief Executive Officer (director ejecutivo) de la empresa de infraestructura de datos Astronomer. De acuerdo con información compartida por el medio estadounidense Men's Journal, Byron llevaba más de dos años en ese cargo. Antes de eso trabajó para la empresa Lacework en la ciudad de Mountain View, estado de California.

Dentro de su experiencia laboral también se encuentra que fue director de ingresos de Cybereason en el área de Boston, director ejecutivo de la empresa Fuze, vicepresidente de ventas de BMC Software. Asimismo, el hombre hizo parte de otras empresas como BladeLogic y VeriCenter. En cuanto a su formación académica se informa que asistió a Providence College, ubicada en Providence, Rhode Island.

