Polémica tras mujer que agredió a domiciliario en Bogotá: apareció en otro video gritando a cajeras

Un nuevo video que circuló recientemente en redes sociales volvió a encender la polémica alrededor de la mujer identificada como Liliana, quien se hizo conocida luego de protagonizar un altercado verbal con un repartidor de Domino’s Pizza en el norte de la capital.

"Lárguense de aquí, si no la llamo la policía. Lárguense de aquí, que usted ni pertenece a este barrio. Es un motociclista, un empleado, malempleado", fueron algunos de los insultos que utilizó una mujer en contra de un repartidor. Los insultos se extendieron por aproximadamente cinco minutos y pese a los intentos de los familiares de la mujer, por calmar la situación, ella seguía con las agresiones.



La mujer apareció en otro video gritando a cajeras

En las imágenes más recientes, la mujer aparece dentro y fuera de un supermercado Carulla, mientras graba con su celular a varias empleadas del establecimiento. Según lo que se escucha en el video, la discusión se habría originado por una supuesta apertura tardía del local. La mujer reclama de manera insistente que el supermercado no cumplió con el horario anunciado y cuestiona que, ante su reacción, las trabajadoras hayan decidido llamar a la Policía.

"¿Qué cree, cree que le tengo miedo? Las estoy grabando. Por llegar tarde, por no cumplir el horario, por no llegar aquí a las siete y abrirle a la gente. Y fuera de eso me llama dizque a la Policía, ¿creyó que les tenía miedo?", indicó en alguna de las confrontaciones. Además, en varios momentos insiste en que no les tiene miedo ni a ellas ni a las autoridades, mientras asegura que está recolectando "evidencia" grabando lo ocurrido.



En otro fragmento del video, una de las trabajadoras señala un carrito de mercado que contiene varios paquetes de pasta abiertos. Según se escucha, serían al menos seis productos dañados, que habrían quedado inutilizables. Ante el señalamiento, la mujer responde que hablará únicamente con la gerente del lugar y no con las empleadas, a quienes descalifica por su cargo.



La mujer también dirige la cámara directamente hacia algunas trabajadoras y les hace preguntas sobre su nivel de estudios y su rol dentro del supermercado. En uno de los momentos más tensos, lanza una advertencia en la que afirma que las va a "boletear". El video finaliza con un nuevo cruce de palabras en el que la mujer repite de forma insistente que no siente miedo, mientras continúa grabando a las empleadas.

Este nuevo episodio se suma al caso de un repartidor que denunció haber sido insultado y humillado durante una entrega. En ese primer video, ampliamente difundido en plataformas como TikTok y X, la mujer cuestionaba al joven por una supuesta demora y hacía comentarios relacionados con su condición económica, lo que provocó rechazo de internautas.

En medio de la viralización de estos casos, el presentador Carlos Vargas mencionó en una entrevista radial que existirían otros antecedentes relacionados con la misma mujer. Según relató, su compañera de trabajo, la presentadora Mary Méndez, habría tenido años atrás una experiencia negativa con ella, relacionada con la entrega de prendas que nunca fueron devueltas ni pagadas.

