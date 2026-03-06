¿Punch perdió su peluche? Este nuevo video del mono conmueve las redes sociales

Hay preocupación en la comunidad digital tras conocerse un video en el que se asegura que Punch, el mono viral que fue rechazado por su manada, perdió su peluche de apego. Aparentemente, el animal de felpa se cayó al agua y se hundió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Millones de usuarios de las redes sociales desde hace siete meses están conectados a cada nuevo detalle sobre el desarrollo de la vida de Punch, un macaco que nació en el zoológico de Ichikawa, en Japón, y que desde el momento de su nacimiento fue rechazado por su mamá y los otros macacos del grupo.

A través de videos de visitantes y de comunicados del zoológico, el mundo se ha enterado del avance del cachorro, quien encontró consuelo en un orangután de peluche al que se apegó tras ser rechazado. A lo largo de los meses, Punch ha crecido, acompañado por su amigo de peluche y ya ha alcanzado algunas interacciones positivas con otros macacos.



Sin embargo, una noticia triste se conoció recientemente a través de las plataformas digitales. Usuarios de las redes han señalado que el macaco perdió a su amigo en el agua.



¿Qué le pasó al peluche de Punch?

Según los reportes que llegan a través de redes sociales, recientemente la zona de Ichikawa en la que está ubicada el zoológico se vio afectada por un fuerte temporal de lluvia, el cual creó pequeñas lagunas en campos abiertos, como el lugar en el que habitan los macacos.



Lo que se ve en el nuevo video de Punch es que, en medio de la lluvia, el macaco está parado sobre una roca al borde de una laguna y realiza sonidos de angustia, aparentemente alertando que su objeto de apego cayó al agua. En medio de eso, pasa algo que también ha generado alerta en la comunidad digital y es que un macaco adulto se acerca al lugar y empuja a Punch al agua.

Punch ha perdido a su amado peluchito y está triste y preocupado



Supuestamente, ha caído en el estanque y nuestro monito ha estado horas intentando encontrarlo



Esperemos que los cuidadores se hayan percatado y rescaten al mejor amigo de Punch 🥺pic.twitter.com/NB2GE95Cl5 — BĒR (@BernarGM) March 6, 2026

Publicidad

Tras caer al agua, Punch permaneció en la laguna, todavía pidiendo ayuda para sacar a su peluche. El video ha conmovido a la comunidad internacional, que pide que intervengan los trabajadores del zoológico para entregarle de nuevo al macaco su objeto de apego.

Hay algunos medios internacionales que señalan que, efectivamente, trabajadores del lugar ya intervinieron y recuperaron el peluche de orangután del agua; sin embargo, de esto todavía no hay registro en video ni se ha emitido ningún comunicado al respecto por parte del zoológico de Ichikawa.

Publicidad

Cabe recordar que recientemente el equipo del zoológico había reemplazado el peluche de Punch por uno nuevo, ya que el anterior estaba bastante deteriorado por el uso y suciedad dentro del lugar. Al principio el macaco no quería desprenderse del peluche, pero después de un rato aceptó el nuevo ejemplar y empezó a interactuar con este.



Punch aprendió a saludar

Por otro lado, Punch sigue enterneciendo al mundo y a los visitantes al zoológico que logran reconocerlo. Recientemente, la cadena Tokyo Broadcasting System Television (TBS) cadena Tokyo Broadcasting System Television (TBS) transmitió un video en el que mostró al macaco mucho más grande y causando conmoción al saludar a los visitantes.

En el clip se ve que Punch ha interpretado las señales de los humanos que lo visitan y alzan la mano para saludarlo. Ahora él copia la acción y saluda a todos. Aunque no se puede interpretar esto como que el mono entienda conductos sociales humanos, lo cierto es que la imagen le ha dado la vuelta al mundo y ha enternecido a todos aquellos que andan conectados con la historia del macaco.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL