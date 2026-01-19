Habló domiciliario víctima de agresión verbal por parte de una mujer en Bogotá: video se hizo viral

Este fin de semana se conoció a través de redes sociales un video en el que una mujer agrede verbalmente a un domiciliario en una calle del norte de Bogotá. La víctima habló en sus redes sociales sobre el episodio y dijo que nunca entendió los motivos de la molestia de la mujer. El domiciliario también le dio detalles a Noticias Caracol.

"Lárguense de aquí, si no la llamo la policía. Lárguense de aquí, que usted ni pertenece a este barrio. Es un motociclista, un empleado, malempleado", fueron algunos de los insultos que utilizó una mujer en contra de un repartidos. Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en el norte de la capital y en las imágenes se ve como una mujer identificada como Liliana lanza agresiones verbales contra el joven pidiéndole que se que vaya de su barrio tras haber entregado una pizza.



La mujer intentó pegarle a la moto en la que estaba el repartidor. Los insultos se extendieron por aproximadamente cinco minutos y pese a los intentos de los familiares de la mujer, por calmar la situación, ella ya seguía con las agresiones. "Por lo menos nosotros tenemos plata para la pizza, pero él le toca repartirla. Por eso es que están donde están y por eso es que se ganan estas insultadas. No, y me da pena contigo", agregó la mujer, hablando con otra persona durante la discusión.



Después de lo ocurrido, Julián Jiménez, el joven repartidor víctima de las agresiones, publicó en sus redes sociales un video en el que dio detalles de la situación. "Realmente cuando llegué al domicilio e hice la llamada, la saludé cordialmente, normal. Me sentí muy raro. Fue una sensación extraña porque empecé a recibir insultos por parte de ella sin yo haber hecho absolutamente nada. Fue muy bastante raro y me dejó bastante descolocado de la situación", aseguró el joven.

¿Qué dijo el domiciliario víctima de agresión verbal por parte de una mujer?

El domiciliario contó que nunca entendió la razón del malestar de la mujer, pero que presume que fue porque no le entregó el domicilio en la puerta de su apartamento. "El alboroto inicial también fue porque nosotros al ser repartidores con moto no podemos entrar a ningún lugar. A menos que nos dejen ingresar la moto. Y en este lugar, que es un edificio, no tenía garaje o bueno, no tenía garaje disponible para domiciliarios y yo tampoco puedo entrar, llevarte el pedido hasta la puerta y dejar mi moto afuera, porque nos exponemos nosotros", explicó.

El domiciliario considera que la reacción de la mujer fue desproporcionada. "De tantos insultos como que uno no piensa tanto, sino como que se congela para calmárselo, pero sí realmente pensé en irme varias veces, pero también no entendía el por qué ella quería correrme de una vía pública, sabiendo que no le estaba afectando a nadie". Julián Jiménez contó que es universitario y trabaja como domiciliario para poder costear sus gastos de educación. Actualmente desempeño labores como repartidor, ya que esto me facilita el poderme pagar en mis estudios.

En diálogo para Noticias Caracol, el joven contó que ese día comenzó su jornada laboral como de costumbre. "Empecé mi horario laboral, fui a entregar un domicilio a esta señora. En el momento en el que llego al lugar veo que no hay portería, porque normalmente uno va a la portería y pues llama al apartamento, pero no hay portería. Llego y la llamo al número de teléfono. En la factura aparece también el nombre de ella, que decía Liliana", comenzó diciendo.

Jiménez dice que al llamar lo primero que dijo fue: "Buenas noches. ¿Hablo con Liliana?". El joven asegura que las groserías de la mujer empezaron desde el primer momento. "Ella responde con palabras groseras, realmente, sin medir palabra, llegue y me dice: yo no soy Liliana para usted, me respeta, yo soy señora Liliana. No me lo dijo así, sino usando un montón de groserías".

De acuerdo con el relato del joven, cuando la mujer bajó por la pizza siguieron los insultos. "Ella venía con otra persona y la persona me pagó (...) No sé si era familiar de ella (...) Él sí como que intentó mediar y como que intentó tranquilizar todo. De hecho, cuando él se acercó a pagar, me decía que qué pena con usted. Hasta propina un poquito me dio porque supongo que de la pena de esa señora al verla tan ofuscada". Sobre la razón para que la mujer perdiera el control, el joven dijo que el pedido demoró unos 10 minutos más de los normal.