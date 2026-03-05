VIDEOS | Desmanes de hinchas de Nacional tras partido contra Millonarios en Medellín

Varios desmanes se presentaron durante la noche de este miércoles 4 de marzo de 2026 en Medellín. Esta serie de incidentes se registró frente al estadio Atanasio Girardot luego del reciente partido acontecido entre Atlético Nacional y Millonarios, en el que el equipo antioqueño perdió 1 a 3 contra el cuadro embajador.

La situación provocó que las autoridades acudieran al punto e incluso condujo al despliegue de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para prevenir mayores desmanes. Videos publicados en redes sociales pusieron en evidencia los graves momentos que se vivieron a las afueras del escenario deportivo una vez finalizó el encuentro.

Hinchas de Nacional ocasionan desmanes tras la derrota y eliminación ante Milllonarios, todo se dió tras el final del partido en tribunas y zonas aledañas al estadio. pic.twitter.com/P0fhaMzh0L — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) March 5, 2026

En algunos videos publicados por usuarios de X se logra evidenciar cómo varios hinchas de Nacional corren alrededor del estadio, golpeando las puertas del mismo y huyendo de las autoridades, las cuales llegaron a los puntos de afectación. "Vea en estos momentos como está esto, vea. No tenemos por donde entrar, cerraron todo. Devolvámonos" dice, alterado, uno de los testigos de los hechos que documentó lo ocurrido.



Desmanes a las afueras del Atanasio luego de la derrota de Atlético Nacional.

Hinchas se enfrentan a la Policía. pic.twitter.com/S2soqTR9IV — Daniel Santiago Casas (@DanielSC2403) March 5, 2026

Pero los cierres en las puertas del estadio no fueron lo único acontecido. Durante el desarrollo del partido, usuarios también denunciaron que un fotógrafo de Millonarios también resultó herido tras haber sido víctima del lanzamiento de un objeto desde la tribuna. El hombre tuvo que ser trasladado por personal del estadio hacia un punto seguro.



¿Cuánto quedó el partido entre Atlético Nacional y Millonarios este miércoles 5 de marzo?

Una actuación excepcional del argentino Rodrigo Contreras llevó este miércoles a Millonarios a vencer por 1-3 al Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que jugará la fase de grupos del torneo continental. El atacante de 30 años anotó un doblete y provocó un penalti que su compañero Leonardo Castro convirtió en gol, mientras que por los anfitriones hizo gol el extremo Nicolás Rodríguez en un lleno estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El partido estuvo muy abierto y se jugó en las áreas, donde los equipos empezaron a crear opciones que convirtieron en figuras a los porteros David Ospina, del equipo local, y Diego Novoa, de los visitantes. La primera clara de los bogotanos llegó con un pase largo del central Jorge Arias que llegó al volante David Mackalister Silva, que no pudo vencer en el mano a mano a Ospina.

Los anfitriones respondieron con una gran jugada en la que el lateral argentino Milton Casco sacó un remate desde el borde del área que sacó en la raya el lateral Carlos Sarabia. También volvieron a llegar con un remate de tiro libre del joven Juan Manuel Rengifo que despejó con un manotazo Novoa. En ese contexto llegó el 0-1 al minuto 20 cuando Contreras recuperó un balón en terreno propio, vio salido a Ospina, sacó un fortísimo remate desde atrás de la mitad de la cancha y celebró a rabiar.

Sin embargo, el empate llegó ocho minutos después cuando el centrocampista Jorman Campuzano mandó un pase filtrado para Rodríguez, que recibió en el área sacó un remate muy fuerte imposible de atajar para Novoa. En el cierre de la etapa inicial, Contreras, que traía locos a los centrales locales, fue derribado en el área por el defensor Simón García y Castro se encargó de cobrar para celebrar el 1-2 al 42.

En el segundo tiempo, Atlético Nacional salió a buscar el empate con todo y tuvo oportunidades para igualar con remates de los atacantes Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. Con el paso de los minutos, los locales perdieron claridad, pese a los ingresos del creativo argentino Juan Bauzá y del extremo Marlos Moreno, y no volvieron a ser claros de cara al arco.

Millonarios aprovechó eso y amplió la ventaja al 75 en un contragolpe letal en el que Contreras le ganó en el pique a los centrales locales y anotó el 1-3. Al final los verdes, que eran favoritos, no pudieron descontar y quedaron eliminados, mientras que los bogotanos esperarán el sorteo de finales de mes para saber cuáles serán sus rivales en la fase de grupos.

