Kilmar Ábrego vuelve a ser detenido por el ICE y podría ser deportado por segunda vez

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido por segunda vez. Esta vez, en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de ser liberado de una prisión en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre de 30 años "será procesado para su deportación a Uganda".

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria) a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a la cita.

"¡Vergüenza, vergüenza!", corearon los manifestantes, algunos de los cuales sostenían carteles que decían "Liberen a Kilmar".



"El aviso (entregado a Ábrego García, ndlr) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista", dijo Sandoval-Moshenberg. "Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE", sostuvo el abogado. "Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario", dijo. "La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo", enfatizó. (Lea también: Agentes del ICE arrestan a TikToker latina que daba aviso de redadas a inmigrantes en EE. UU.)

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: "Pase lo que pase hoy (...) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad".



Lo enviarían a Uganda

El sábado, los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El intento de deportar a Kilmar Ábrego a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El viernes 22 de agosto, el salvadoreño, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

Había sido deportado por un "error administrativo", según el gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país de origen, El Salvador, y luego regresó a territorio estadounidense solo para ser detenido por segunda vez.

Kilmar Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en El Salvador. La Casa Blanca lo describió la semana pasada como "un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres" y miembro de la pandilla MS-13. El migrante niega haber cometido cualquier delito.

El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta. "El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego", afirmaron.

A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local de esa agencia en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.

El sábado, la defensa de Ábrego explicó en un comunicado que el Gobierno estadounidense estaba amenazándolo con deportarle a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica, en su lugar.

Durante el fin de semana, el salvadoreño entregó dos documentos a la Administración: uno designando Costa Rica como un país "aceptable" para ser deportado y otro indicando "temor" a ser trasladado a Uganda por no tener garantías de cuál sería su situación una vez en el país.

"Que lo deporten a Costa Rica no es justicia. Es una opción aceptablemente menos mala. Pero que insistan en llevar a cabo una deportación a Uganda demuestra que el verdadero motivo en este caso no es simplemente sacarlo del país, sino castigarlo y mantenerlo detenido", aseguró Sandoval-Moshenberg.

Según dijo, Ábrego ha recibido garantías de que será un ciudadano libre en Costa Rica y tendría protección como refugiado para no ser deportado a El Salvador, su país de origen, donde se enfrenta a riesgo de persecución y violencia por parte de las pandillas del país, razón por la que un juez prohibió su deportación en 2019.

Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas sin siquiera una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense. (Lea también: Esta es la razón por la que Gobierno Trump pintó muro fronterizo con México de negro)

