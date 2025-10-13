En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PUENTE ARANDA
ACUERDO DE PAZ GAZA
VENEZUELA
VÍA AL LLANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás

Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás

"Elkana está en casa, en nuestra tierra, y no puedo creer que volvamos de nuevo a ser los tres", expresó Rebecca González, esposa del colombo-israelí que estuvo secuestrado por Hamás durante dos años.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás
Primera imagen del colombiano Elkana Bohbot junto a su esposa tras ser liberado por Hamás -
Instagram: @rebeccabohbot91

Publicidad

Publicidad

Publicidad