Colombia ganó el concurso Miss International: ella es la paisa nacida en Miami que fue coronada

Colombia ganó el concurso Miss International: ella es la paisa nacida en Miami que fue coronada

Este jueves se llevó a cabo la gala de coronación de Miss International en Japón, donde la colombiana Catalina Duque se llevó el primer puesto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de nov, 2025
Colombia ganó el concurso Miss International: ella es la paisa nacida en Miami que fue coronada
La colombiana Catalina Duque, ganadora de Miss International.
