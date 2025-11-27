Colombia ganó el concurso Miss International: ella es la paisa nacida en Miami que fue coronada

La gala de coronación de la edición número 63 de Miss International se llevó a cabo este jueves 27 de noviembre en el Estadio Nacional Yoyogi de Tokio, Japón. La actual reina Huynh Thi Thanh Thuy, representante de Vietnam, se encargó de entregarle la corona a su sucesora, la colombiana Catalina Duque.

Para el concurso, más de 80 candidatas compitieron por la corona. La colombiana Catalina Duque, nacida en Miami, Florida (EE. UU.). Duque fue coronada como Señorita Colombia en 2024 tras participar en el Concurso Nacional de la Belleza. Su viaje a Japón para Miss International le impidió entregarle la corona a Tutu Mosquera, su sucesora, el pasado 17 de noviembre.

Noticia en desarrollo...



