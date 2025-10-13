En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / El colombiano Elkana Bohbot y otros secuestrados israelíes fueron liberados por Hamás

El colombiano Elkana Bohbot y otros secuestrados israelíes fueron liberados por Hamás

El colombo-israelí Elkana Bohbot hacía parte de los últimos secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja y ya están en territorio de Israel.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
El colombiano Elkana Bohbo y otros secuestrados israelíes fueron liberados por Hamás
