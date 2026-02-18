Punch, el monito abandonado por su madre que encontró consuelo en un peluche y ahora es viral

La historia de Punch, un pequeño macaco japonés abandonado por su madre poco después de nacer, ha conmovido a miles de personas en redes sociales y se ha convertido en un fenómeno viral por el inesperado vínculo que desarrolló con un peluche de mono que sus cuidadores le ofrecieron para acompañarlo durante sus primeros meses de vida.



Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, su inicio estuvo marcado por el abandono, pues su madre lo rechazó tras el parto, dejándolo sin el cuidado materno que normalmente guía el desarrollo social de las crías de su especie.

Ante esta situación, el equipo del zoológico tuvo que intervenir para garantizar su supervivencia y bienestar, asumiendo su crianza y diseñando un proceso de acompañamiento especializado.

Con el objetivo de que el pequeño mono no permaneciera solo y pudiera tener un referente de apego, los cuidadores decidieron entregarle un peluche de un orangután. Lo que comenzó como una medida de apoyo terminó convirtiéndose en un vínculo emocional evidente, en las imágenes virales se puede ver a Punch se aferrado al muñeco como si se tratara de su propia madre, lo abrazaba al descansar y lo llevaba consigo cuando percibía el entorno como desafiante.



Las imágenes del primate cargando el peluche no tardaron en circular por internet, generando una ola de reacciones de ternura y empatía. El gesto simple de sostener el juguete se transformó en un símbolo de resiliencia y despertó miles de mensajes de apoyo, especialmente bajo la consigna “sé fuerte, Punch”, que se popularizó entre usuarios japoneses.



Este objeto de apego, aunque no sustituía la interacción real con otros primates, le proporcionó una sensación de seguridad en una etapa crucial de su crecimiento. Durante los primeros meses, los cuidadores temían que el rechazo materno dificultara su integración con el resto de la manada, pues el mono no había adquirido los comportamientos sociales propios de los individuos criados por sus madres.

Como parte de su desarrollo, Punch fue trasladado progresivamente a un espacio compartido con otros monos para estimular su adaptación social. Este proceso no fue inmediato.

Según explicó el cuidador encargado de los monos, Miyakoshi Shunpei, al medio local TV Asahi: “Al principio, Punch parecía nervioso y siempre se aferraba al peluche. Pero, con el paso de los días, empezó a alejarse del peluche y a acercarse a otros monos. Es un mono muy fuerte mentalmente”.

Uno de los momentos más significativos se registró en un video difundido el 17 de febrero, en el que se observa cómo Punch logra acercarse a otros simios y, por primera vez, recibe cuidado por parte de uno de ellos. En los primates sociales, el acicalamiento es una señal directa de aceptación, pues representa vínculo, confianza y tolerancia dentro del grupo.

Hoy, según el zoológico, Punch ya no está solo. El pequeño mono se encuentra cada vez más integrado con individuos de su especie, lo que confirma que el acompañamiento especializado y el tiempo han sido claves para su adaptación.

Visitantes se han acercado al zoológico motivados por conocer de cerca al pequeño macaco, cuya imagen abrazando un peluche ha despertado empatía y respeto frente a la soledad que debió afrontar en una etapa tan temprana de su vida. Aunque el juguete no reemplazó el rol de una madre ni la interacción natural con otros primates, sí cumplió una función esencial, brindarle estabilidad emocional en una etapa decisiva.

