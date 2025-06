Qué se sabe de la muerte de Tyler Wall, integrante del equipo de MrBeast: "Un increíble ser humano"

Era el día 85 del reto de MrBeast en el cual Majd debía bajar 45 kilos de peso para ganarse al menos 250.000 dólares. Su escudero fiel había sido Tyler Wall, su entrenador personal, con quien estaba construyendo un vínculo de amistad. De hecho, era la única persona a quien veía casi a diario en el espacio que habitaba, encerrado, mientras llevaba a cabo el desafío.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un productor del programa de MrBeast, famoso youtuberestadounidense, fue quien tuvo que decir a Majd un hecho que lo mandaría a la lona, por la estrecha relación con Tyler. Sentados en uno de los espacios de la casa, abarrotada de máquinas para hacer ejercicio, le manifestó: “Tenemos una muy mala noticia”.

Y prosiguió: “No quisiera ser yo quien te la dijera. Encontraron al coach (entrenador) Wall muerto en su apartamento”. De inmediato, Majd mostró su cara de tristeza y sorpresa por lo que acontecía. “No. No. No. No juegues así conmigo”, gritó desesperado, mientras el productor le daba un abrazo de consolación.

Publicidad

El productor le mencionó que “no haría bromas con eso”. Segundos después, se tumbó sobre el piso y gritó: “No. ¿Por qué? No. No. No. No puede ser. No, por favor”. Los siguientes días fueron de duelo en la vivienda de Majd, quien pensó en abandonar el reto tras la partida de su amigo. “Las dos veces que he sufrido una pérdida ha estado nevando afuera”, recordó también sobre la muerte de su papá un año antes.

Señalando a Tyler también mencionó que él siempre confío en que podría lograr su reto de bajar de peso y, ahora, “ya no está”. De hecho, en una conversación con MrBeast, Majd manifestó que no iba a parar, que el desafío no solo era por él sino también por el ‘coach’. Incluso, se negó a que para el siguiente reto lo acompañara otro entrenador.

Publicidad

En el día 100, MrBeast le regaló una placa de Tyler. Cuando Majd la recibió lloró recordando a su amigo. “Un increíble ser humano. Estoy agradecido porque pude pasar tiempo con él”, contó.



¿Qué se sabe de la muerte de Tyler Wall?

El episodio de este reto fue estrenado el 21 de junio del 2025, en apenas unas horas publicado acumula 100 millones de reproducciones. En el mensaje, la producción de MrBeast honra la memoria de Tyler. “Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento del entrenador Tyler Wall. El coach Wall era una persona extraordinaria cuya amabilidad y actitud genuinas conmovieron a todos los que lo conocieron. Su pérdida nos dejó el corazón abatido por la pena”.

También relataron que, tras esta trágica noticia, nos pusimos en contacto con la familia del entrenador para determinar si este video debía compartirse. “Con amabilidad y sabiduría, expresaron que Tyler habría querido que su mensaje de esperanza y optimismo llegara a los demás, incluso en su ausencia”, indicaron.

Y finalizan diciendo que el legado compasivo y entusiasta del entrenador Tyler Wall perdurará en los corazones de “todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

Según medios internacionales, el entrenador Wall falleció inesperadamente el 18 de febrero de 2025, a la edad de 38 años, en su apartamento en Greenville, Carolina del Norte. Su familia no ha revelado una causa oficial de su muerte y no se ha publicado ningún informe del médico forense al respecto. Por lo tanto, la causa de su repentino fallecimiento sigue siendo privada.

Publicidad

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un popular youtuber, empresario y filántropo estadounidense, reconocido por sus videos extravagantes que a menudo involucran grandes sumas de dinero, desafíos complejos y actos de caridad.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL