¿Cómo bajar de peso de manera saludable? Estos son cinco consejos que da un nutricionista

Inicio, mitad y final de año son épocas en los que las personas suelen planear bajar de peso, por las temporadas de vacaciones y fiestas, buscando lucir su mejor versión física. Sin embargo, entre el afán por perder grasa rápido y de manera efectiva, algunos pueden caer en dietas o medidas que comprometen su salud. Es positivo trazarse metas personales, pero lo ideal sería no sacrificar otros aspectos de su vida por ello.

Esto lo sabe el nutricionista Luis Gil, un profesional de la salud que se ha hecho popular en redes sociales por compartir con los internautas algunas claves para perder grasa de manera saludable y rápida. El médico experto en transformación corporal y metabolismo ha sorprendido con sus consejos, los cuales están enfocados en pequeños cambios que, sostenidos en el tiempo, pueden llevar a un proceso saludable y efectivo de pérdida de grasa.

“La transformación toma tiempo. No es dejar de comer ni seguir dietas de moda. Se trata de darle al cuerpo lo que necesita, en el momento adecuado”, asegura Gil en sus videos que se hacen virales en redes sociales. Aquí, sus cinco recomendaciones clave para comenzar un proceso saludable de pérdida de grasa:

1. Hidratarse apenas se despierte: dos vasos de agua como punto de partida

Aunque suene simple, tomar dos vasos de agua justo al despertar es el primer paso que recomienda el especialista. Durante las horas de sueño el cuerpo no recibe líquido y despierta parcialmente deshidratado. Esa falta de agua afecta funciones básicas como la digestión, la quema de grasa y la claridad mental. “Después de dormir entre 7 y 8 horas, el cuerpo necesita hidratación para ponerse en marcha. Eso activa el metabolismo”, explica Gil. Este hábito también ayuda a disminuir la ansiedad por comida en las primeras horas del día y favorece la eliminación de toxinas.

2. Moverse antes de comer: ejercicio en ayunas, según tus capacidades

El segundo consejo de Gil está relacionado con el movimiento, y en particular con entrenar antes del desayuno. Aunque no se trata de hacer una rutina exigente, sí es importante movilizar el cuerpo para que use como combustible las reservas acumuladas. “Si se puede hacer fuerza, maravilloso. Si se puede correr, excelente. Pero con caminar 20 o 30 minutos antes de desayunar, ya se genera un impacto”. Este ejercicio en ayunas estimula la quema de grasa y mejora la sensibilidad a la insulina. Lo más importante, insiste el nutricionista, es adaptar la actividad a la condición física de cada persona y hacerlo de forma constante.

3. Tomar sol: 15 minutos que activan metabolismo y ánimo

En una época en la que se habla cada vez más de la importancia de la vitamina D, Luis Gil señala un beneficio poco mencionado en los planes de pérdida de peso: la exposición controlada al sol. Tomarse 15 minutos al aire libre, especialmente en las primeras horas del día, contribuye no solo a la salud ósea, sino también al equilibrio hormonal. “El sol estimula la producción de serotonina, mejora el estado de ánimo y activa procesos metabólicos claves”, comenta. Un estado mental positivo también reduce los antojos y mejora la relación con la comida.

4. Un desayuno con proteínas reales

Contrario a las dietas que promueven eliminar comidas, el nutricionista defiende la importancia de un desayuno completo, especialmente si el objetivo es perder grasa. Lo importante es incluir al menos 20 gramos de proteínas de buena calidad, como jamón o huevo, acompañados de grasas saludables (aguacate, aceite de oliva o frutos secos). “El desayuno debe saciar, no solo llenar. Las proteínas activan el metabolismo, mantienen la masa muscular y reducen el hambre en las siguientes horas”. Este enfoque también disminuye los picos de glucosa, responsables de la fatiga y el aumento de peso.

5. Café, sí. Pero sin azúcar ni añadidos

“El problema no es el café, sino en lo que lo convertimos. Cuando lo llenamos de azúcar, toppings y sabores, dejamos de ver sus beneficios”, asegura Gil. El experto lo recomienda como una herramienta que puede potenciar el estado de alerta y la oxidación de grasa, siempre y cuando se tome sin azúcar ni jarabes artificiales. Un poco de leche está permitido.

