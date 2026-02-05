Reconocida cantante fue un éxito mundial y hoy vende contenido para adultos por insólita razón

A casi dos décadas de haber alcanzado fama global con 'Foundations', la canción que la catapultó a los rankings internacionales en 2007, Kate Nash vuelve a ser noticia. La artista, para poder financiar sus presentaciones en vivo y sostener su proyecto musical, abrió una cuenta en OnlyFans. Nash, quien fue una figura clave del pop alternativo británico de fines de los 2000 y ganadora de un Brit Award, ahora genera ingresos vendiendo contenido erótico.

"No te pongas triste porque abrí un OnlyFans para financiar mis giras", comenzó diciendo la cantante en un comunicado que publicó en sus redes sociales. En una serie de publicaciones, la artista también explicó que cada concierto que ofrece implica costos elevados - alrededor de 10.000 dólares - que incluyen salarios justos para músicos y técnicos, traslados seguros, alojamiento y producción. Según contó, los ingresos por entradas y reproducciones digitales no alcanzan para cubrir esos gastos si se pretende mantener un estándar profesional.



"Mi espectáculo en vivo tiene un estándar, quiero mantenerlo"

Según explicó Nash, la decisión de abrir un OnlyFans no responde a desesperación o falta de opciones, es realmente una decisión consciente: "Para que quede claro, no 'necesito' hacer esto. Lo elijo. Mi espectáculo en vivo tiene un estándar, quiero mantenerlo. No voy a comprometer eso ni los buenos salarios ni los medios de transporte seguros para mi banda y mi equipo. Conozco a muchos artistas que recortan los salarios o piden a la gente que trabaje gratis o que viaje en una furgoneta o autobús peligrosamente sobrecargado en un intento de abaratar las cosas. Yo no haré eso", indicó.



Además, cuestionó la idea de que vender imágenes sexuales sea, automáticamente, una señal de fracaso. Habló también sobre el control del propio cuerpo, el estigma hacia el trabajo sexual y la hipocresía con la que se consume contenido íntimo mientras se condena públicamente a quienes lo producen, confesando que vender este tipo de contenido le parecía "divertido e inteligente", y mucho más inquietante que "la exposición constante de la vida privada en redes sociales".



En su mensaje, también vinculó su experiencia con una crítica a la industria musical y al modelo de plataformas de streaming. Recordó, por ejemplo, su participación en instancias parlamentarias donde denunció prácticas que, según ella, precarizan a los músicos que no son masivos. "Los hits virales no son el único paisaje cultural", señaló, y cuestionó la idea de que una carrera artística solo tenga valor si es mainstream.

Para la cantante, el foco no debería estar en cómo financia o no su trabajo, pues considera que debe ser reconocida por ser una artista con trayectoria internacional, y considera que ahora necesita recurrir a estrategias alternativas para sostener su actividad. "He tenido más conversaciones sobre ética, consentimiento y trabajo en los últimos días que en años hablando de música", reconoció.

"No soy basura, pero tampoco quiero estar en un pedestal. Solo estoy tratando de trabajar de forma justa", concluyó en su mensaje.

